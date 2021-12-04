سحابة رماد.. لحظات مروعة لـ ثورة بركان جبل سيميرو في إندونيسيا.. شاهد

تسببت ثورة البركان الضخم في جزيرة "جاوا" الإندونيسية في وفاة العديد من الأشخاص وعشرات الإصابات، وتم توثيق لحظات الانفجار وثورة البركان وسحب الرماد العملاقة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، لقى العشرات مصرعهم مع العديد من الإصابات، وتم تصوير السكان وهم يفرون من سحابة رماد عملاقة من جبل سيميرو.

ووصف شهود عيان في قرى مجاورة مغطاة بالحطام ، والدخان الكثيف يحجب أشعة الشمس ، وأصبحت المدينة في ظلام دامس، وقدر نائب رئيس منطقة لوماجانج عدد المصابين بـ 41 ، قائلا: أصيبوا بحروق بالغة.

وكانت طائرات الهليكوبتر تطوف في السماء للمساعدة ونجحت في إنقاذ ما لا يقل عن 10 أشخاص محاصرين في المباني، وقالت في بيان: "نحن في محنة كبيرة.. إنه أمر مروع ، الأسر كلها تبكي".

وتابعت وكالة الحد من الكوارث الإندونيسية (BNPB) في وقت لاحق أنها تعلم أن 35 شخصًا يتلقون العلاج في منشآت طبية محلية، ولكن تعرقلت جهود الإخلاء بسبب الدخان وانقطاع التيار الكهربائي والعواصف الممطرة أثناء الثوران البركاني الذي حول الحطام إلى طين.

وقال ثريق الحق وهو مسؤول محلي، إن طريقا وجسرا من المنطقة إلى مدينة مالانج القريبة قد تضررا كثيرا، وتابع: كانت لحظات مأساوية وسريعة للغاية منذ اندلاعها".

وظهر في المقاطع المتداولة أشخاصا يركبون دراجة نارية على طريق مغطى بالرماد البركاني بعد ثوران جبل سيميرو، في الصورة في مقاطعة جاوة الشرقية، وتابع المسؤولون إن الحطام والحمم البركانية الممزوجة بالأمطار شكلت طينًا كثيفًا أعاق جهود الإجلاء.

ووقع الانفجار اليوم وأعلنت السلطات المحلية أن هناك منطقة محظورة على بعد 5 كم من البركان، وتم تحذير شركات الطيران من ارتفاع سحابة الرماد إلى 15000 متر.