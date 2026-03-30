دورة شمال إفريقيا.. ترتيب مجموعة مصر بعد الخسارة أمام المغرب

تجمد رصيد منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبداللطيف عند 3 نقاط من مباراتين بعد الخسارة أمام المغرب في دورة شمال إفريقيا.

ورغم خسارة منتخب مصر للناشئين حافظ على المركز الثالث ’ بينما رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 9 نقاط، عزز بها موقعه في الصدارة.

وخسر منتخب مصر للناشئين أمام نظيره المغربي (1 – 2) في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب الاتحاد العسكري بمدينة بنغازي الليبية ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا تحت 17 سنة.

المباراة التي أدارها الحكم الليبي محمد فوزي الأغا شهدت تقدم المنتخب المغربي بهدف رامي لقماني في الدقيقة 24 عندما تابع الكرة التي ارتدت من الحارس مالك عمر نتيجة تسديدة إليان حدادي من العرضية التي أرسلها آدم بوغزير من الجانب الأيسر.

وجاء الرد المصري في الدقيقة 41 عبر المدافع عادل علاء عندما تابع الكرة التي سددها دانيال تامر من مخالفة مباشرة خارج منطقة الجزاء وارتدت من قائم الحارس آدم الماعش.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 85 أحرز عدنان البوجوفي هدف الفوز بعد أن حول الكرة التي سددها زميله مروان بن طالب من خارج منطقة الجزاء على يسار مالك عمرو.

الشوط الأول شهد تكافؤًا بين المنتخبين حيث تفوق "أشبال أطلس" حتى أحرزوا هدف التقدم ثم تحولت الدفة لمصلحة منتخب مصر حيث ظهرت ملامح الخطورة بضربة رأس من خالد موسى في الدقيقة 32 في متناول الحارس آدم الماعش ثم تسديدة القائد أحمد صفوت التي ذهبت فوق المرمى بقليل تلتها عرضية من مخالفة في الجانب الأيمن قابلها أحمد بشير بضربة رأس مرت بجوار القائم الأيمن.

في الشوط الثاني وفي محاولة لخطف هدف الفوز أجرى حسين عبد اللطيف تغييرين بالدفع بالثنائي زياد سعودي وأدهم حسيب بدلاً من مختار موسى ويوسف عثمان.

وكانت المبادرة مصرية حيث مرر دانيال تامر عرضية من الجانب الأيمن قابلها أدهم حسيب بضربة رأس بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 53 ، ثم سدد البديل الرابع أحمد محروس "ميدو" يسارية في الدقيقة 68 مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة.

وكان الرد المغربي بتسديدة يسارية أيضاً من آدم لقمان فوق العارضة مباشرة وأخرى من رقم 10 تصدى لها الحارس مالك عمرو.

وواصل حارس المنتخب ورجل المباراة تألقه وأبعد تسديدتين من إبراهيم رباج في الدقيقة 68.