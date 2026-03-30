موجة تضخم عالمية.. أستاذ اقتصاد: ارتفاع سعر البترول تؤدي إلى لزيادة أسعار الأسمدة

أكد عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار برميل البترول يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الأسمدة الزراعية بما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع .

وقال عمرو سليمان في حواره في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"،:" نحن امام موجة تضخم عالمي كبيرة للغاية ولا احد يعلم المدى الزمني لهذه الازمة الاقتصادية الحالية ".



وأضاف عمرو سليمان :" لا احد يعلم موعد انتهاء حرب إيران وامريكا وموعد الجلوس على طاولة المفاوضات ".

وتابع عمرو سليمان :" هناك استهداف لمنشآت الطاقة ومصافي النفط في الشرق الأوسط وهذا الامر يؤثر سلبا على قطاع الطاقة العالمي ".

وأكمل عمرو سليمان :" استهداف مصافي النفط ومنشآت الطاقة في المنطقة يجعلنا نحتاج إلى شهور لاستعادة الكفاءة الإنتاجية من جديد ".

