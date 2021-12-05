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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق مستشفى المركز الطبي بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية

حريق بالمركز الطبي
حريق بالمركز الطبي في سموحة

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمركز الطبي بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بسبب ماس كهربائي، دون أي إصابات.

وقال مصدر من داخل المستشفى لصدى البلد، إن الحريق نتيجة لماس كهربائي داخل غرفتين في الدور الرابع، مشابه لما حدث منذ خمس سنوات، وتم السيطرة على الحريق بفضل الله ثم رجال الحماية المدنية، ولا توجد إصابات.

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وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، إخطارًا من الحماية المدنية باندلاع حريق بالمستشفى التي تقع بمنطقة سموحة، التابعة لقسم سيدي جابر.

وعلى الفور، وصلت سيارات قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، ورجال مباحث سيدي جابر، إلى المستشفى، وتم الدفع بمعدات الإطفاء، ووضع كردون أمنى لمنع مرور المواطنين وتم إخماد الحريق.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتم إخلاء المكان من المرضى، ونجحت محاولات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق منعا لانتشاره سواء إلى الأدوار الأخرى بالمستشفى والعمارات السكنية المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم سيدي جابر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

الاسكندرية النيابة صدى البلد شرق الإسكندرية الحماية المدنية حريق سيدي جابر

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