أيتن عامر تنشر فيديو لـ حكيم وهو يغنى أثناء تكريمه: ألذ مطرب فى العالم

نشرت الفنانة ايتن عامر فيديو للفنان حكيم وهو يغنى اثناء تكريمه ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وعلقت ايتن عامر قائلة “ الذ مطرب فى العالم ”.



يذكر أن آيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل "كوفيد 25" في شهر رمضان الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.



ودافعت الفنانة ايتن عامر، عن المطرب حسن أبو الروس بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية.

وكتبت ايتن عبر حسابها على فيسبوك: "مظهر عام وقواعد خاصة بالنقابة اللى هى أيه يا جماعة لازم توضيح مفصل.