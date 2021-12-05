طقس سيئ في الوادى الجديد.. وانخفاض شديد في درجات الحرارة

شهدت محافظة الوادي الجديد موجه من الطقس السيء منذ الساعات الاولي من صباح اليوم مع انخفاض في درجات الحرارة ، حيث غطت الشبوره الترابية سماء المحافظة وغيوم تحجب اشعة الشمس ، خاصة الطرق السريعة بين المراكز الإدارية.

وتسببت الشبوره الترابيه في حجب الرؤية بين الماره وعلي الطرق الجانبية والسريعه وخاصة في القري المتطلرفه والنائية.

وأعلنت مديرية الأمن الطوارئ لمتابعة سرعة السيارات على الطرق السريعة، وتم التنبيه على قائدي السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة في حالة تزايد سرعة الرياح، ومراعاة اشتراطات الأمن والسلامة المرورية، والتوقف عن السير تماما إذا لزم الأمر أو انعدمت الرؤية حفاظا على أرواح المواطنين.منه .

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