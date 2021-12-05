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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد اخلاء 3 منازل

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل المجاورة للمنزل المنهار بحي غرب أسيوط

المنزل المنهار بأسيوط
المنزل المنهار بأسيوط

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب أسيوط لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة بحي غرب أسيوط وتكليف الإنقاذ السريع برفع أنفاض المنزل المنهار 

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط تلقت إخطارا إنهيار منزل مكون من 4 طوابق بحارة أحمد عبد النبي من شارع عبد العزيز المتفرع من شارع سعد زغلول حي غرب أسيوط.

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على الفور انتقل إلى موقع الحادث محمد بشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط  و أحمد ثابت نائب رئيس الحي و قوات الحماية المدنية والإسعاف والإنقاذ السريع وتبين من المعاينة والفحص ان المنزل مكون من 4 طوابق  حوائط حاملة ويقيم به 4 أسر  وهم أسرة " جمال احمد علي عطا الله ، وأشقاءه سعد و سيد وأيمن وكانوا خارج المنزل وقت الانهيار.

كما تسبب الانهيار في سقوط حوائط ب3 منازل مجاورة وتم إخلاء المنازل المجاورة للمنزل المنهار وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط المنطقة.

 

وأكد مصدر مسئول بحي غرب مدينة أسيوط ان إدارة الحي تنتظر معاينة فريق النيابة العامة صباح اليوم موقع المنزل المنهار لمعرفة سبب الانهيار قبل رفع الأنقاض 

 

 

 

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