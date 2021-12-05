القابضة للمياه تكشف استعدادات شركة الصرف الصحى لنوة قاسم بالإسكندرية

اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، صباح اليوم، بمقر شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، لمتابعة استعدادات الشركة لنوه قاسم، ومناقشة الحلول الفنية المقترحة للمناطق الساخنة والغير مخدومة بالصرف الصحى.

وأكد رئيس الشركة القابضة، استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى بشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، لإمكانية الاستعانة والدفع بعدد من المعدات بالشركات التابعة فى المحافظات التى لن يسقط بها أمطار فى المحافظات المطيرة عند الحاجة.

وأعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الاستعداد القصوى بالشركة استعدادا لنوة قاسم، والمتوقع هطول الأمطار على محافظة الإسكندرية، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد متابعة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المستمرة الاستعدادات الشركة، وتوفير الدعم اللازم من الشركات التابعة للشركة القابضة للتعامل مع موجة التقلبات الجوية المتوقعة.