فقدت حاستي الشم والتذوق.. محمد صلاح يروي تجربته مع كورونا وتعليق ليفربول

تحدث محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وأحد أفضل لاعبي العالم، في حوار طويل مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على قناة «إم بي سي مصر»، وتحدث خلاله عن العديد من جوانب حياته وآرائه الشخصية في مجال الكرة والحياة بشكل عام، والتي سنستعرض فيها بعض أبرز تصريحاته.

وتحدث محمد صلاح عن تجربته مع فيروس كورونا الذي أصيب به خلال تواجده بفرح شقيقه في مصر.

وقال صلاح:« عندما أصبت بفيروس كورونا خلال فرح شقيقي في مصر تحدثوا معي قليلا في نادي ليفربول حول الأمر».

وتابع صلاح كواليس تجربته مع كورونا قائلا:«فقدت حاستي التذوق والشم لمدة يومين خلال إصابتي بكورونا .. وحصلت على التطعيم بعدها».

وجاء خلال الحوار جوانب عديدة من حياة النجم المصري محمد صلاح، وتحدث عن طقوسه اليومية وإحساسه بعد الشهرة، ورأيه في لقب أفضل لاعب في العالم، وعلاقته بكريستيانو رونالدو، وموقفه من التجديد لنادي ليفربول، وعلاقته مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق.