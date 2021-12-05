إذا تساويا في النقاط والأهداف واللعب النظيف.. مصر أم الجزائر ستصعد أولًا ؟

تمكن منتخب مصر من حسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، بعدما تخطى منتخب السودان بخماسية نظيفة ليحتل صدارة المجموعة بالتساوي مع منتخب الجزائر القوي.

كأس العرب FIFA قطر 2021

وانطلقت بطولة كأس العرب 2021 الثلاثاء الماضي في الدوحة، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا بينها منتخب مصر الذي يغيب عنه اللاعبون المحترفون في أوروبا.

وتعتمد قطر أعلى مستويات التنظيم والتكنولوجيا في التفاصيل التنظيمية للبطولة التي تُعد بروفة عملية لكأس العالم 2022 الذي ينطلق لأول مرة من خلال تنظيم عربي.

واستطاعت قطر أن تحصل على الاعتماد الرسمي من فيفا لبطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخها، كنسخة استثنائية وهامة ربما لن تتكرر مرة أخرى.

مشاركة منتخب مصر

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب بقائمة من اللاعبين المحليين، في غياب لاعبي المنتخب المحترفين في الخارج وهم، محمد صلاح، ومحمد النني، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، وأحمد ياسر ريان، وأحمد حسن كوكا.

ووقع منتخب مصر مع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبي السودان ولبنان.

واستطاع منتخبي مصر والجزائر تجاوز عقبتي السودان ولبنان للوصول إلى المباراة الحاسمة لتحديد المركز الأول في المجموعة.

مباراة مصر والجزائر.. من يحسم المركز الاول

يمتلك منتخب مصر 6 نقاط و 6 أهداف من فوزين، على لبنان 1 / 0 وعلى السودان 5/ 0، ويمتلك منتخب الجزائر 6 نقاط و6 أهداف من فوزين، على السودان 4 / 0 وعلى لبنان 2 / 0، ما يعني ان النتخبين متساويان في النقاط والأهداف.

ويبرز حاليًا التساؤل الأهم حول المباراة الحاسمة بين مصر والجزائر إذا انتهت بالتعادل، لمن سيذهب المركز الاول ؟.

ويحاول كل فريق الظفر ببطاقة التأهل الأولى ليبتعد عن لقاء منتخب المغرب في دور الـ 8 والذي يحتل صدارة المجموعة الثالثة، بينما قد يواجه صاحب المركز الأول منتخب الأردن.

ماذا تقول لوائح المسابقة ؟

لوائح المسابقة حددت الفائز بالمركز الأول في دور المجموعات حال التساوي في الأهداف والنقاط، بـ أفضلية اللعب النظيف.

ويعني ذلك أن المنتخب الأقل حصولًا على كروت صفراء وحمراء خلال الثلاث مباريات سيتأهل في المركز الأول حال تعادل الفريقين في المباراة المتبقية.

وفي حال تساوي الفريقين في عدد الكروت الصفراء والحمراء، سيتحدد صاحب المركز الأول بـ القرعة، وستكون المرة الأولى في تاريخ البطولات التي تشارك بها مصر.

والمفارقة العجيبة ان منتخبي مصر والجزائر متساويان أيضًا في اللعب النظيف حيث حصل لاعبو منتخب مصر على 3 بطاقات صفراء، وحصل منتخب الجزائر على طرد مباشر.