محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان حملات تلقي طلاب المدارس لقاح كورونا.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، حملات تلقي طلاب التعليم الفني والتعليم الثانوي العام لقاح كورونا بالمدارس، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى ندوات توعية للطلاب والطالبات عن أهمية تلقي لقاح كورونا.

وأدار محافظ كفر الشيخ حواراً مع الطالبات حول المعلومات التي لديهم عن لقاح كورونا، وأهميته، موجهاً الشكر لأولياء أمور الطلاب والطالبات وللأطقم الطبية المتواجدة بالمدارس.

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه أعمال الحملات الطبية بالمدارس لتسجيل أسماء الطلاب وتلقيهم لقاح كورونا بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، والمدرسة الثانوية التجارية للبنات التابعتين لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، موجهاً الشكر لإدارة المدرستين على النظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

IMG-20211205-WA0033

IMG-20211205-WA0034

IMG-20211205-WA0032

IMG-20211205-WA0031

IMG-20211205-WA0028

IMG-20211205-WA0030

IMG-20211205-WA0029

IMG-20211205-WA0027

IMG-20211205-WA0026

IMG-20211205-WA0025

IMG-20211205-WA0024

IMG-20211205-WA0023

IMG-20211205-WA0022

IMG-20211205-WA0021