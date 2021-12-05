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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان حملات تلقي طلاب المدارس لقاح كورونا.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، حملات تلقي طلاب التعليم الفني والتعليم الثانوي العام لقاح كورونا بالمدارس، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى ندوات توعية للطلاب والطالبات عن أهمية  تلقي لقاح كورونا.

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وأدار محافظ كفر الشيخ حواراً مع الطالبات حول  المعلومات التي لديهم عن لقاح كورونا، وأهميته، موجهاً الشكر لأولياء أمور الطلاب والطالبات وللأطقم الطبية المتواجدة بالمدارس.

 

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه أعمال الحملات الطبية بالمدارس لتسجيل أسماء الطلاب وتلقيهم لقاح كورونا بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، والمدرسة الثانوية التجارية للبنات التابعتين لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، موجهاً الشكر لإدارة المدرستين على النظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

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وزارة التربية والتعليم محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم التعليم الفني طلاب المدارس لقاح كورونا

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