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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لـ نوعية كفر الشيخ| صور

مؤتمر جامعة كفر الشيخ
مؤتمر جامعة كفر الشيخ

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ تحت عنوان «رؤى مستقبلية لتطوير التعلم النوعي في ظل متطلبات عصر الرقمنة وأزمة كوفيد 19 » بمدينة الغردقة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ بإشراف عام الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

 

وعقد المؤتمر برئاسة الدكتورة أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية ومقرر المؤتمر الدكتور داليا المصري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، بمشاركة من جامعات مصر والسعودية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
 

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أن  المؤتمر ناقش في أعمال اليوم الأخير البحوث المشاركة وتحكيمها من قبل اللجان العلمية والخروج بتوصيات مهمة وذلك لارتباط محاور المؤتمر مع اتجاه الدولة إلى رقمنة جميع مجالات الحياة في مصر  وتشجيع  البحث العلمي والتعليم النوعي وتطويره لإعداد جيل قادر علي مواجهة تحديات المستقبل.
 

وأشار  الدكتور حسن يونس المشرف العام على المؤتمر  ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى وجود أبحاث نوعية تعالج مشكلات حياتية في المجتمع تم عرضها، وأوصى المؤتمر بالعديد من التوصيات المهمة منها التوسع في البحوث التطبيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعميق فكر ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاهتمام بالخريج مع رقمنة البحوث لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.

 

وتابع، كما أوصى بالاهتمام بالأنشطة الفنية المتكاملة في التعليم الأساسي لتكوين شخصية الإنسان المصري والربط بين البحوث بالجامعات المصرية والصناعة واحتياجات سوق العمل والاستفادة من جائحة كور رنا في التوسع في البنية التحتية المعلوماتية  وإنتاج المقررات الالكترونية و تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم النوعي والتقني.

ضمن فعاليات مؤتمر جامعة كفر الشيخ.. افتتاح المعرض الفني للدكتورة مها رضوي

انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لـ نوعية كفر الشيخ في الغردقة| صور

ومن جانبها، قالت الدكتور أماني شاكر رئيس المؤتمر، وعميد الكلية، إن كلية التربية النوعية  جامعة كفرالشيخ تسعى منذ نشأتها من خلال  برامجها الأكاديمية وأقسامها المختلفة في مرحلة البكالوريوس إلي التوسع في مجال البحث العلمي النوعي والتربوي لتوفير حلول للمشكلات المجتمعية وتنمية  مهارات  الطالب  الذي يتم إعداده لكي يصبح معلما وباحثين نوعيا  قادر على المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا .
 

وأوضحت شاكر أنه تم دعم الباحثين المشاركين في المؤتمر بعدد من ورش العمل العلمية المعنية بمحاور المؤتمر في مجالات التعلم النوعي في مختلف المجالات النوعية.

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