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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل الكريسماس.. بريطانيا تقدم اول علاج لمرضى فيروس كورونا

علاج كورونا
علاج كورونا

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن امكانية توافر تقديم أول علاج منزلي لمصابي فيروس كورونا  قبل عيد الميلاد لمحاولة لحماية الأشخاص المعرضين للخطر من سلالة أوميكرون.

 

وأوضحت الصحيفة انه من المقرر أن يطلق وزير الصحة ساجيد جافيد العلاج  مولينوبيرافير المضاد للفيروسات ، والمعروف أيضًا باسم Lagevrio .

 

وافادت الصحيفة بأن الدواء المسمى ب" مولينوبيرافير" ، الذي يمكن تناوله في المنزل ، مخصص للأشخاص الذين يثبت اصابتهم بفيروس كورونا ولديهم عامل خطر واحد على الأقل للإصابة بأمراض خطيرة ، مثل السمنة ، أو تجاوز سن الستين ، أو مرض السكري أو أمراض القلب.

 

وبموجب الخطط ، من المتوقع أن تقدم الهيئة الوطنية للصحة البريطانية، دورات من الجهاز اللوحي للمرضى المعرضين للخطر سريريًا والمصابين بضعف المناعة في غضون 48 ساعة من اختبارهم إيجابيًا لفيروس كورونا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إخبار المستشفيات والأطباء العامين بأنه تم إنشاء سلسلة من وحدات توصيل أدوية فيروس كورونا لضمان وصول العلاج إلى المرضى في أسرع وقت ممكن - بمجرد التأكد من إصابتهم بالفيروس.

 

يأتي ذلك بعد أن قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنه تم الإبلاغ عن 26 حالة أخرى من متغير أوميكرون في جميع أنحاء المملكة المتحدة، منها 25 حالة في إنجلترا ، مما يعني أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة للمتغير في بريطانيا يبلغ الآن 160 حالة.

فيروس كورونا الكريسماس بريطانيا أول علاج وباء

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