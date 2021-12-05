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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة مدوية.. اكتشاف آثار للكوكايين بالبرلمان البريطاني بالقرب من مكتب جونسون

بريطانيا
بريطانيا

هدد كبار أعضاء البرلمان البريطاني باستخدام الكلاب البوليسية في البرلمان في محاولة للحد من تعاطي المخدرات، وتأتي هذه الخطوة بعد أن وجد التحقيق آثارًا للكوكايين في 11 من أصل 12 موقعًا تم اختبارها.

ووفقا لصحيفة “السنداي تايمز"، شملت المواقع التي اكتشفت فيها علامات تعاطي غير قانوني للمخدرات، الحمام بالقرب من مكتبي بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.

وقال رئيس مجلس العموم، السير ليندساي هويل، إنه "سيبلغ الشرطة بعد اكتشاف المخدرات داخل مراحيض في مبنى القصر نفسه ومبنى بورتكوليس المجاور، حيث توجد مكاتب للعديد من أعضاء البرلمان".

وقال تشارلز ووكر، النائب عن حزب المحافظين، الذي يرأس لجنة إدارة مجلس العموم، للصحيفة: "لمجلس العموم تاريخ طويل في استخدام الكلاب البوليسية للكشف عن المتفجرات، ولربما نحتاج الآن إلى توسيع نطاق صلاحيات الكلاب البوليسية، لتشمل تلك التي يمكنها اكتشاف المخدرات".

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ويأتي ذلك في الوقت الذي يكشف فيه رئيس الوزراء عن حملة جديدة لتعاطي المخدرات، ويهدد بمصادرة جوازات السفر ورخص القيادة لمستخدميها.

ويُمنع الوصول إلى الأماكن التي تم اختبارها باستخدام مناديل مخدرة في عملية المسح، إلا لمن لديهم تصريح برلماني، أو الزائرين المسموح لهم بالدخول.

وقال إنه يريد اتخاذ إجراءات "تتدخل في حياتهم" حيث اتهمهم بالتواطؤ في زيادة الجرائم المتعلقة بالمخدرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

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