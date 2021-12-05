سكان الشرابية يشكون وجود كشافات تالفة ومتهالكة تحول بعض المناطق إلى ظلام

أرسلت القارئة صفاء محمد شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من من وجود كشافات متهالكة وتتسبب في الظلام الدامس للمنطقة.

وقالت “محمد” في شكواها نعاني نحن سكان منطقة سوق ايديال بالشرابية من وجود كشافات نور مهجورة وتالفة أمام السوق المهجور الذي أصبح مكان البلطجة ومتعاطي المخدرات .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.