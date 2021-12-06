«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» تحقق 75 مليون جنيه خسائر خلال 3 أشهر

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع خسائرها بنسبة 82.3 %عن الربع الأول من العام المالي الجاري.



وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام تحقيق صافي خسائر بلغ 75.19 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 41.23 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أرباحاً بلغت 180.15 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 365.55 مليون جنيه في العام المالي السابق له.



وتراجعت إيرادات نشاط شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن العام المالي الماضي إلى 574.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.099 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.



أنشئت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للقيام بكافة الاعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضى. حالياً تمتلك الشركة القابضة للتشييد 73% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.