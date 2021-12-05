تحرك جديد بخصوص إنتاج السيارات الكهربائية في مصر.. تفاصيل

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، تراجع ديون شركات قطاع الأعمال المصرية إلى 10 مليارات جنيه، حتى الآن، غالبيتها لصالح مصلحة الضرائب، لتتراجع بنسبة 77% خلال أكثر من 3 سنوات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال في مقابلة مع “اقتصاد الشرق” في بلومبيرج، أن قيمة المديونية كانت 44 مليار جنيه عند بداية عهده يونيو 2018 متضمنة الكهرباء والبترول والتضامن وجهات أخرى، وتمت التسوية مع كل الجهات وتتبقى الضرائب فقط، مضيفا: عرضنا تسوية مقابل حصول وزارة المالية على قطع أراضٍ غير مستغلة لدينا، ومازلنا في انتظار ردهم على العرض".

3 شركات صينية

وقال “توفيق” خلال المقابلة، نتفاوض مع 3 شركات صينية لتصنيع سيارة كهربائية، ولدينا غداً أول مؤتمر عبر الفيديو (كونفرانس) مع أول شركة من هذه الشركات، نأمل اختيار الشركة التي ستفوز بالتصنيع المشترك للسيارة الكهربائية قبل نهاية هذا الشهر".

وقال توفيق: سيتم تأسيس شركة لإدارة محطات شحن السيارات بالكهرباء، الشركة سيكون 10% منها للنصر للسيارات، والباقي لشركة تابعة لإحدى الجهات السيادية، على أن يقوم مستثمر من القطاع الخاص بإدارة منظومة تلك المحطات وسيتم اختياره من خلال مناقصة عامة ستطرح أمام القطاع الخاص".

نادي غزل المحلة ببورصة مصر

"بعد النتائج الجيدة لفريق غزل المحلة سنقوم بطرح حصة من أسهم شركة النادي بنحو 135 مليون جنيه في بورصة مصر خلال أسبوعين في طرح عام وخاص".

وسيكون نادي غزل المحلة أول نادٍ تطرح جزء من أسهمه للاكتتاب العام والخاص في بورصة مصر، وتقوم برايم القابضة للاستثمارات المالية بدور مستشار ومدير الطرح.