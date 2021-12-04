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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير قطاع الأعمال يكشف كواليس أزمة السيارة الكهربائية.. ويعلن عن مفاجأة | فيديو

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية

تحدث هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، حقيقة إلغاء التعاقد على السيارة الكهربائية، قائلاً: "الناس فاهمة اننا مضينا عقود في الأول، وده محصلش .. احنا مضينا مذكرة تفاهم، وهي التي تعطلت لأسباب ملناش دخل بيها . والأمور أخذت وقت طويل.

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، ولما جينا نوقع العقود عشان نبدأ مرحلة التصنيع وجدنا عدم تجاوب من الشركة في إعادة التفاوض على الأسعار .. على الرغم من أنه كان من الضروري الحصول على خصم محترم من المصانع اللي هتنتج مكونات السيارة".

وواصل هشام توفيق: "لقينا تعنت شديد من الجانب الصيني، وغير مبرر .. ولو كنا وافقنا ومضينا العقود كانت هتبقى السيارة ثمنها غالي جداً بالنسبة للمنافسين .. لذلك رفضنا هذا المبدأ وكلفنا المكتب الهندسي المهني ليقوم بعمل التصميمات لأغلب الشركات العالمية، والبحث عن بدائل، وبالفعل تم تقديم 3 بدائل".

وأكمل وزير قطاع الأعمال قائلاً: "الـ 3 بدائل دوول اللي رسينا عليهم بعد ما حطينا الشروط بتاعتنا والأسعار .. وسنبدأ في التفاوض معهم بداية من صباح يوم الثلاثاء القادم .. لتعويض الشهرين الماضيين .. ونحصل على السيارة والسعر الذي يليق بها".

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