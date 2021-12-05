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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة بشعة تهز العراق.. أم وأبناؤها يقتلون الأب نائما ويحرقون جثته

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، عن حيثيات جريمة غامضة لرجل قتل على يد زوجته وأبنائه بالبصرة.

وأوضحت الخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، الأحد، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من كشف جريمة قتل، بعد العثور على جثة رجل محترقة ومتفحمة، ملقاة على حافة النهر في ناحية الهارثة بمحافظة البصرة.

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وقد اعترف المتهمون بعد التحقيقات ومواجهتهم بالأدلة، بأنهم قتلوا المجني عليه وهو نائم، بواسطة بندقية من نوع "جي سي"، وذلك بإطلاق النار على رأسه ونقله إلى خلف المنزل ومن ثم سكب مادة سريعة الاشتعال فوق جثته وحرقها حتى تفحّمها بغرض إخفاء الملامح، ونقلها بسيارة لإلقائها على حافة النهر.

كما أشارت السلطات إلى أن سبب ارتكاب الجريمة يعود لوجود مشاكل عائلية كبيرة بين أفراد الأسرة أدّت إلى اتفاق الزوجة وولديها على تنفيذ تلك الجريمة.

وأكدت أنه جرى ضبط السلاح المستخدم بالجريمة والسيارة أيضاً، كما حفظت أقوال المتهمين واعترافاتهم واعترافات الشهود بعد مطابقتها. وقرر القاضي توقيف الفاعلين وإحالتهم إلى المحاكمة.

العراق جريمة قتل جثة اخبار العالم

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