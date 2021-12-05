هل وصل متحور أوميكرون إلى مصر؟.. متحدث الصحة يجيب.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة ، إنه حتي الأن لم يتم رصد أي حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد " أميكرون " في مصر، وجميع المنظمات الصحية العالمية أكدت أن اللقاحات هي حائط الصد الأولي ضد الإصابة بكورونا ومتحورته.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم" ، إن اللقاحات الحالية تعمل مع متحوارات كورونا ولكن ما نتحدث عنه هو كفاءة اللقاحات في التصدي للمتحورات الجديدة بنفس الكفاءات التي تصدت لها للفيروس الأصلي .

واوضح عبد الغفار، أن مصر لازالت في الموجة الرابعة من فيروس كورونا وحرص المواطنين علي تلقي اللقاح يساعد علي عدم انتشار الفيروس .