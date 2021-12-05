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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صبري فواز: نجيب الريحاني إمام التمثيل الأول

النجم صبري فواز
النجم صبري فواز

قال النجم صبري فواز، إنه يختار الفنان نجيب الريحاني ليحصل على جائزة اليوم في المهرجان، معقباً "نجيب الريحاني هو المدرسة الأكبر في التمثيل، والإمام الأول، وكان يقدم من 100 سنة ماضية، الأداء اللي إحنا بنقدمه دلوقتي".

وأضاف “فواز”، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، قائلاً "راجل سابق زمنه بـ 100 سنة، وده شيء محدش يعرف يعمله.. وبسيط وبيشتغل بالمشاعر بدون أي أفورة على الرغم من أن الأفورة كانت هي السائدة في ذلك الوقت".

وتابع أنه يُرشح الفنان محمد فراج للحصول على جائزة الفنانة فاتن حمامة، وأيضاً الفنانة أسماء أبو اليزيد، معقباً: "هما شباب مشتغلوش كتير ولكن عاملين شغل جميل جدا، وممثلين شطار".

وأكد "حرصه على تواجده وحضوره في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. والحمد لله كنت موجود في الافتتاح وفي الختام وما بينهم".

صبرى فواز نجيب الريحاني حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان محمد فراج

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