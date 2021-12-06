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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم عين شمس تطلق حملة للتبرع بالدم .. غدا

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم بكلية العلوم جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس بالتعاون مع بنك الدم الرئيسي بمستشفيات جامعة عين شمس حملة للتبرع بالدم تحت عنوان " هدية الحياة قطرة دم = حياة".

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وأوضحت د. أمانى سليمان وكيلة الكلية ان فعاليات الحملة تقام فعاليات الحملة بالحرم  الجامعى بين كليتى العلوم والحاسبات.

وجدير بالذكر قد أوضح الدكتور محمد رجاء سطوحي، سابقًا خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان فعاليات الحملة ستكون  ابتداء من الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٧ وحتي الخميس ٠٢١/١٢/٩ ٢ حيث تقام فعاليات الحملة بالحرم  الجامعي بين كليتي العلوم والحاسبات.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة أكبر في الأنشطة الطلابية مع العمل المستمر على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة باعتبار ذلك هو الهدف الأسمى، وبحيث يجد كل طالب داخل الجامعة نفسه في نشاط يرتبط به و يتفوق فيه.

وصرح محمد رجاء سطوحي، بأن تشمل فعاليات الأنشطة الطلابية التي تنظمها الكلية عدد من المحاضرات العلمية ودورات تدريبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والسلامة المهنية وريادة الأعمال.

وأشار الدكتور محمد رجاء، إلى أنه يتم تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية لخدمة البيئة والمجتمع المحيط منها التغيرات المناخية وأثرها علي مصر، بالإضافة إلي قيام الكلية بحملة للتبرع بالدم والكشف المبكر على سرطان الثدي وعشوائية استخدام الدواء.

وأكد الدكتور محمد رجاء سطوحي، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، حرص الجامعة الدائم على دعم الأنشطة الطلابية على تنوعها ؛ إيماناً بدورها في خلق شخصية متوازنة قادرة على التميز و العطاء.

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