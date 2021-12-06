أفواه و أرانب.. عندما جمعت سيارة بيجو هذا العدد من الممثلين في مشهد واحد

"وتوتة توتة توتة ولا تخلص الحدوتة .. دي بتبدأ من جديد .. مادام في كل جانب أفواه على أرانب وبياكلوا من حديد".. أزمة ظل الشعب المصري يعاني منها لأعوام طويلة، وهي أزمة عدم تحديد النسل التي كانت بمثابة مصيبة كبرى تهدد المجتمع، إلى أن كثرت الحملات التوعوية الكبرى الخاصة بهذه المشكلة، والتي كان من بينها دور الفن في محاولة إيصال مدى خطورة هذه الأزمة على أطفالنا ومجتمعنا والتي لخصتها أحداثفيلم "أفواه و أرانب ".

فيلم “ افواه و أرانب ”

استطاعت الفنانة القديرة فاتن حمامة أن تنقل لنا الرسالة الكامنة خلف قصة فيلم " أفواه وأرانب " ببراعة شديدة، حيث جسدت شخصية الفتاة نعمة مع شقيقتها جمالات " رجاء حسين " سيدة أمية متزوجة من رجل سكير يُدعى عبد المجيد " فريد شوقي " ولديهما من الأبناء تسعة، لا يستطيعان توفير مأكلهم ولا مشربهم؛ فتساعدهما نعمة، إلى أن قرر عبد المجيد التخلص من وضعه المزري بتزويج نعمة رغمًا عنها للمعلم البطاوي " علي الشريف "، ولكنها هربت قبل إتمام مراسم الزواج متجهة إلى المنصورة، وفتح القدر لها طاقة نور جديدة من خلال عملها في مزرعة محمود بيه، الراحل" محمود يس " ونشأت بينهما قصة حب انتشلتها من بطش الفقر الذي كانت تعيش فيه.

فيلم “ افواه و أرانب ”

وكانت دائمًا ما ترافق محمود بيه و نعمة السيارة الأشهر في الشوارع المصرية والتي لُقبت بـ " أسطورة التاكسي " السيارة PEUGEOT 504، التي أنتجتها إحدى اهم شركات صناعة السيارات في السوق الأوروبي بيجو PEUGEOT، هذه الشركة ات التاريخ العريق والذي يرجع إلى العام 1810 حيث تأسست على يد عائلة بيجو وكات حينها تشتهر بصناعة حبوب القهوة، ولكن سرعان ما تحول مسارها لتصبح أسطورة صناعة السيارات الفرنسية بيجو PEUGEOT.

فيلم “ افواه و أرانب ”

دائمًا ما تشتهر الشركة الفرنسية بيجو PEUGEOT بصناعات سيارات تأخذ جانبًا كبيرًا من حب المصريين لها، خاصة و انها تنتج طرازات تتماشى مع طبيعة الطرق المصرية غير المستوية وبتصميم قوي صلب و بنفس الوقت اقتصادي في الاستهلاك والشراء، و قد جاء من بين أشهر طرازاتها هذه السيارة PEUGEOT 504 بنسخها المتعددة، " الكوبية كابورليه " ثنائية الأبواب الشبابية ذات المفهوم القابل للتحويل، والسيدان التقليدية ذات الأربعة أبواب، والـ STATION التي ذات الخمسة أبواب والتي تتسع لسبعة ركاب وهي النسخة التي ظهرت برفقة نعمة ومحمود بيه خلال أحداث فيلم " أفواه و أرانب ".

فيلم “ افواه و أرانب ”

بدأت شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو في طرح الطراز الأسطوري PEUGEOT 504 في العام 1968، وظل خط إنتاجه مستمرًا حتى إصدار آخر نسخة منه في العام 1983، وبالرغم من ذلك فما زال ينافس بقوة في السوق المصرية للسيارات المستعملة بسعر يبدأ من 38 ألف جنيه ويصل حتى 60 الف جنيه، ويتوقف ذلك حسب موديل صنعها وحالتها، وقد استمدت جميع إصدارات هذا الطراز قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 144 حصانًا، ومتصل بناقل حركة يدوي الأداء.

فيلم “ افواه و أرانب ”

يُذكر انه كان قد شارك بطولة فيلم أفواه و أرانب مجموعة من كبار نجوم الفن، يأتي من بينهم " محمود يس، فاتن حمامة، فريد شوقي، رجاء حسين، ماجدة الخطيب، أبو بكر عزت، علي الشريف، حسن مصطفى، محسن محي الدين، حسين عسر، إيناس الدغيدي، وداد حمدي، صلاح نظمي، أحمد سلامة، علية عبد المنعم، عبد الحميد أنيس، محمد أبو حشيش "، ومن تأليف و سيناريو وحوار سمير عبد العظيم، و إخراج هنري بركات، وتم عرض فيلم أواه و أرانب لأول مرة بدور العرض السينمائية في 17 أكتوبر من العام 1977.