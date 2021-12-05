أهم مهرجان.. النجم محمد ممدوح يعلق على فوزه بجائزة أحسن ممثل من القاهرة السينمائي

بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل بالقاهرة السينمائي..

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق اليوم، بدار الأوبرا المصرية، عن منح الفنان محمد ممدوح، جائزة أحسن ممثل، عن دوره في فيلم "أبو صدام"، الذي شارك ضمن عروض المسابقة الدولية.

وعلق "محمد ممدوح"، خلال لقائه على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر فضائية "دي إم سي"، على فوزه بجائزة أحسن ممثل، عن دوره في فيلم "أبو صدام"، الذي شارك ضمن عروض المسابقة الدولية: "جائزة على رأسي ولي الشرف أن الفنان القدير رشوان توفيق يتحدث عني بهذا الشكل".

وأضاف: "وقفتي على المسرح حاجه كبيرة، جائزة من أهم مهرجان بالمنطقة، وجائزة من بلدي دي لوحدها حاجه عظيمة".

