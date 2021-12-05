أحمد طارق: عرضت أمنيتي على الرئيس ووافق على طول.. والخطيب ضمني للنادي|فيديو

نفسي أكون زي أساطير السباحة ونفسي أوصل للأولمبياد وأمثل مصر

قال الشاب أحمد طارق 25 سنة من أصحاب الهمم، بطل سباحة وألعاب قوى والمشارك في احتفالية قادرون باختلاف والذي عبر عن أمنيته بالانضمام للنادي الأهلي أن كابتن محمود الخطيب استجاب لطلبه بعد أن عبر عن أمنيته أمام الرئيس السيسي.



تابع أحمد طارق في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” قائلاً: “عرضت أمنيتي على الرئيس وهو وافق على الموضوع على طول و الخطيب وافق على انضمامي للنادي الأهلي.. ومازحته لميس الحديدي قائلة: أنا بحبك عشان أهلاوي”.

وكشف أحمد طارق أنه كان يدرس في مدارس التربية الخاصة بعد سن 12 عاماً وأنه يلعب السباحة ويحبها بالإضافة إلى ألعاب القوى قائلاً: “كنت بدرس في مدارس التربية الخاصة 12 سنة.. وبلعب سباحة وألعاب قوى”.

وتحدث أحمد طارق عن أمنيته أن يكون ضمن أساطير السباحة العالميين مضيفاً: "نفسي أكون زي أساطير السباحة زي رانيا علواني ومايكل فليكيس و نفسي أوصل للأولمبياد وأمثل مصر.

وكشف الشاب أحمد طارق 25 سنة من أصحاب الهمم، بطل سباحة وألعاب قوى، عن أمنيته خلال احتفالية قادرون باختلاف، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.

وقال أحمد طارق: عندي أمنية كبيرة.. أنا سباح ونفسي ألعب في النادي الأهلي.وعقب الرئيس السيسي: لازم النادي الأهلي ياخدك وإحنا قاعدين كده.

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