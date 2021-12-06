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محافظات

بعد نجاح عبور سفينتين عملاقتين.. عبدالله الجاسم يبرز جهود الحكومة المصرية لتطوير قناة السويس

الاعلامي عبد الله
الاعلامي عبد الله الجاسم

توالت ردود الأفعال الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي والإشارة إلي أهمية قناة السويس باعتبارها اهم مجري ملاحي من ناحية والي جهود الحكومة المصرية لتطويرها حتي تستوعب جميع انواع السفن العملاقة، بمجرد إعلان الفرق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح عبور  سفينة الحاويات العملاقة "EVER AIM" في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا، والسفينة العبور الأول لسفينة الركاب COSTA FIRENZE في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس، ضمن قافلة الشمال قادمة من قبرص ومتجهة إلى عمان.

قناة السويس تشهد العبور الأول لسفينة الحاويات العملاقة EVER AIM

من جانبه قال الإعلامي السعودي عبدالله الجاسم، إن عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER AIM" في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا، اليوم الاحد، يؤكد أهمية هذا المجرى الملاحي الذي تعمل مثر على تطويره بشكل مستمر.

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وأضاف عبدالله الجاسم أن السفينة العملاقة" EVER AIM" تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الجنوب بحمولة كلية 241 ألف طن،  حاملة على متنها 201656 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن السفينة تعد الثالثة التي يتم تشغيلها ضمن سلسلة مكونة من12 سفينة من الفئة A يتم بناؤها لصالح الخط الملاحي العالمي EVER GREEN، وهى السفينة الشقيقة لأكبر سفينة حاويات في العالم EVER ACE وتماثلها في الأبعاد والمواصفات الفنية.

ونوه عبد الله الجاسم بأن طول السفينة 400 متر، وعرضها 61.5 مترا، فيما يبلغ غاطسها 16.40 مترا، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23992 حاوية.

وشدد عبدالله الحاسم إلى ان ما يؤكد اهمية قناة السويس، نا شهدته اليوم أيضا من العبور لأول مرة لسفينة الركاب COSTA FIRENZE في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس، ضمن قافلة الشمال قادمة من قبرص ومتجهة إلى عمان، منوها بأن  طول السفينة يبلغ 323 متر، وعرضها 36 مترا، فيما يبلغ غاطسها 8.5 متر، وترفع السفينة علم إيطاليا، وتحمل على متنها 1602راكب.
 

قناة السويس سفن الحاويات اخبار قناة السويس

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