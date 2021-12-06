مدارس القاهرة تستعد لـ تطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا

تلقت مدارس محافظة القاهرة ، تعليمات رسمية بضرورة الاستعداد لـ تطعيم طلاب الفئة العمرية من 12 سنة فأكثر بـ لقاح كورونا.

حيث تم التشديد على مديري المدارس ، بضرورة تجهيز غرفة في كل مدرسة تكون مناسبة وبها ثلاجة لحفظ اللقاح ، مع تجميع اعداد الموافقات بكل مدرسة جاهزة للتلقيح استعدادا لتلقيح الطلاب، وذلك بدءا من صباح اليوم الاثنين الموافق 6 / 12 / 2021

وكان قد اجتمع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، مع الدكتور أحمد عطا مدير هيئة التأمين الصحي بالقاهرة، والدكتورة إيمان هارون وكيل مديرية الطب الوقائي بالقاهرة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات مبادرة تطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا ، حيث تم التأكيد علي تجهيز الخطة الأسبوعية لتطعيم طلاب المدارس بعد موافقة كتابية من ولي الأمر ، على النموذج الذى أعدته وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي ، والذي تم توزيعه في المدارس على طلاب تلك الفئة العمرية ، بهدف الحفاظ علي الصحة العامة لجميع المواطنين وبخاصة الطلاب.



و أكد الدكتور أحمد عطا مدير هيئة التأمين الصحي بالقاهرة ، على توفير فرق طبية تتوجه للمدارس بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، وموافاة اللجنة الطبية بأعداد الطلبة وأسرهم الراغبين في التطعيم

وقد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمديريات ، شددت خلالها على عدم السماح بدخول العاملين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا لمقرات العمل بدون اجراء تحليل PCR كل أسبوع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم انه ابتداء من 1 ديسمبر2021 لم يتم السماح للمواطنين بالدخول للمنشآت الحكومية للحصول على أي خدمات الا بعد التأكد من الحصول على لقاح كورونا



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (1514541) بنسبة 95%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (55486) بنسبة 3%، من إجمالي (1597640) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الـ 27 محافظة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد العاملين الجاري تسجيلهم (27613) بنسبة 2%، بينهم من لديه مانع طبي من تلقي اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.