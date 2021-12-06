عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جيهان مديح: ذوو الهمم حظوا في عهد السيسي بمميزات غير مسبوقة

جيهان مديح
جيهان مديح

 

وصفت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، إن حديث الرئيس  عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة، والتي أقيمت في مركز المنارة بالتجمع الخامس، بالصور والذي  يعكس شخصية الرئيس، التي تتصف بالبساطة في التعامل والتلقائية، وكذلك العواطف التى تتدفق من مشاعر إنسانية بلا زيف؛ تخرج من قلبه لتصل لقلوب الملايين، كان حديث الرئيس حديثاً تلقائياً من الأب لأبنائه".

أحمد موسى ينفعل بسبب معاناة سكان مدينة بيتشو بزهراء المعادي

وأضافت جيهان مديح، أن ذوى الهمم، حظوا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمميزات لم يحصلوا عليها من قبل فتحية للقائد والأب الذى أعطى لهم قبلة الحياة.

الطفلة بسملة إحدى المشاركات في قادرون باختلاف تكشف عن أمنياتها المستقبلية.. فيديو


وانطلقت احتفالية قادرون باختلاف لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث بدأ الحفل بتلاوة قرآنية من الطفل أحمد تامر.

وكان دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطفل أحمد تامر، لقراءة القرآن الكريم خلال أقرب حفل افتتاح رئاسي في الفترة القادمة، وذلك بعدما استمع له في برنامج تلفزيوني.

وبدأت فعاليات احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 


 

 

قادرون باختلاف جيهان مديح ذوى الهمم عهد السيسي مميزات

موضوعات متعلقة

الطفل مهند من ذوى الهمم: بدعم وتشجيع الرئيس سنغير الكثير في المجتمع

هو اللي علمنا| الرئيس السيسي يشكر الطفل مهند على الهواء.. شاهد

كسبنا إعلامي رائع.. الرئيس السيسي يقدم إعلاميا من ذوى الهمم لمصر

"أنا بخير طول ما أنتم بخير".. الرئيس السيسى يرحب بأول بطلة من قصار القامة في رفع الأثقال

شاهد| فيديو تسجيلى بفعاليات قادرون باختلاف لأصحاب الهمم

شاهد.. بدء فعاليات احتفالية قادرون باختلاف بآيات من القرآن الكريم بصوت الطفل أحمد تامر

لحظة وصول الرئيس السيسي احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم

أمل مبدي: الرئيس السيسي له محبة كبيرة لدى قادرون باختلاف

ترشيحاتنا

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرتين حوثيتين في اتجاه السعودية

المحجوب يكشف تفاصيل الاتفاق بشأن سحب المرتزقة الأتراك من ليبيا

التضامن الاجتماعي: أحيي الرئيس السيسي على كل ما يقدمه لدعم ذوي الهمم

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 6 ديسمبر

شطة: كأس الأمم الأفريقية ستلغى فى هذه الحالة

أول مضيفة طيران من ذوي الهمم باكية: ماما وقفت جمبي من صغري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

أحمد موسي يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

إبراهيم فايق يسخر من حسام البدري.. ويوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور النجوم على الريد كاربت| شاهد

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

فيديو

فيديو جراف.. فطير ومش وعسل.. كيف استقبل أهالي الأقصر السفير الكندي

مشاهد إنسانية.. ماذا قال الرئيس لأصحاب الهمم في احتفالية قادرون باختلاف؟

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ