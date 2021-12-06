جيهان مديح: ذوو الهمم حظوا في عهد السيسي بمميزات غير مسبوقة

وصفت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة، والتي أقيمت في مركز المنارة بالتجمع الخامس، بالصور والذي يعكس شخصية الرئيس، التي تتصف بالبساطة في التعامل والتلقائية، وكذلك العواطف التى تتدفق من مشاعر إنسانية بلا زيف؛ تخرج من قلبه لتصل لقلوب الملايين، كان حديث الرئيس حديثاً تلقائياً من الأب لأبنائه".

وأضافت جيهان مديح، أن ذوى الهمم، حظوا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمميزات لم يحصلوا عليها من قبل فتحية للقائد والأب الذى أعطى لهم قبلة الحياة.



وانطلقت احتفالية قادرون باختلاف لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث بدأ الحفل بتلاوة قرآنية من الطفل أحمد تامر.

وكان دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطفل أحمد تامر، لقراءة القرآن الكريم خلال أقرب حفل افتتاح رئاسي في الفترة القادمة، وذلك بعدما استمع له في برنامج تلفزيوني.



وبدأت فعاليات احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



