ختام فعاليات المسرح المتنقل بقرية سرابيوم بالإسماعيلية

اختتمت، مساء الاحد، فعاليات المسرح المتنقل الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الإسماعيلية، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبرئاسة شيرين عبد الرحمن بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ذلك بمركز شباب قرية سرابيوم بالاسماعيلية.

بدأت الفعاليات بتفقد الكاتب محمد نبيل رئيس الادارة المركزية لاقليم القناة وسيناء الثقافي لمعرض منتجات الورش الفنية والمشغولات اليدوية والمقامة علي هامش المسرح المتنقل برفقته شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية، عزة عبد الشافي مدير ادارة التفتيش بإقليم القناة، طاهر شافع مدير مكتب رئيس الاقليم، محمد أحمد مدير المسرح المتنقل، إيناس رجب مدير ادارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة الاسماعيلية، منها ورشة الخرز تدريب الفنانة هبه محمد، ورشة تصنيع الجلود تدريب الفنانة مروة سيف، ورشة عمل الخيش تدريب الفنانة مريم شكرى.

تلاها أمسية شعرية للشاعر بهاء اللبودى قدم ومجموعة من القصائد عن الام وعن مصر.

كما اقيم محاضرة بعنوان الفرق بين القصة والرواية الدكتورة هبة رجب وقالت الرواية عبارة عن نص أدبي طويل وقصة مكوّنة من سلسلة من الأحداث التي تنقسم إلى عدّة فصول قد تكون مرقّمة، وتحتوي على عدد غير محدّد من الشخصيات الرئيسية وأخرى ثانوية مرتبطة بالرئيسية تظهر وتختفي بين الحين والآخر، ويُطلق على كاتب الرواية اسم "روائيّ"، فهو يستغرق سنوات عدة لإتمام كتابة روايته، ويضيف إليها الشخصيات التي يريدها، بالنسبة للقصة يمكن تعريف القصة بأنّها نص أدبي قصير تدور أحداثها حول حدث رئيسي واحد يسرده عدد قليل من الشخصيات، ويستطيع القارئ أن يتذكر كافة شخصيات القصة مقارنةً بالرواية، ومع ذلك فإنّها تحتاج إلى الكثير من الجهد كي يتم إنجازها في فترة قصيرة،

اختتم الحفل بعرض عرض فني لفرقة التل الكبير للانشاد الديني، قدمت خلاله مجموعة من أغانى والتواشيح والاناشيد الدينية منها يا حبيبي يا محمد، يارسول الله شافعه.

ثم التقاط الصور التذكارية مع جميع المشاركين في الورشة الفنية.

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