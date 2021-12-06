محمد رمضان يغازل زوجته في عيد زواجهما التاسع.. شاهد

احتفل الفنان محمد رمضان بـ عيد زواجه التاسع ، ونشر صورة له مع زوجته من خلال حسابة الشخصي عبر موقع إنستجرام.

وعلق محمد رمضان قائلا: "6 ديسمبر يبقى 9 سنين حُب 9 سنين جواز 9 سنين نجاح.. كل سنة واحنا وكل زوجين بخير و استقرار و نجاح".



يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل موسى، الذي عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل موسى، دارت أحداثه حول شاب صعيدي يعيش في قرية بمحافظة سوهاج، عام 1942، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، والحرب العالمية الثانية، وهو الفتى موسى الجامح، الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

وشارك في بطولة مسلسل موسى، كلا من الفنانين: هبة مجدي، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، تارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.