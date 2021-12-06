مش عايز أزعل الأستاذ هاني.. محمد صلاح: بسمع المهرجانات وأغنية "بنت الجيران"

عبر محمد صلاح ، نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي عن حبه لسماع أغاني المهرجانات وكشف عن المطربين المفضلين لديه .

وقال محمد صلاح، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، «بسمع موسيقى عربي وأجنبي وعمرو دياب وحماقي وشيرين عبد الوهاب وبسمع أغاني مهرجانات "تفاريح"، وبنت الجيران "مكسرة الدنيا"»، وتابع ضاحكا: «مش عايز أزعل الأستاذ هاني شاكر».

وفي سياق أخر، تحدث محمد صلاح عن أسرته وأهل قريته وطقوسه عند الرجوع في زيارة إلى مصر، قائلا: :«بأكل كشري فور وصولي القاهرة ، وبشعر بسعادة بالغة لدى وصولي مصر ولما بوصل بكون سعيد جدا وسط أهلي في قرية نجريك ببسيون التي تربيت بها ».

وأوضح صلاح ، عن طريقة حفاظه على صحته الجسدية، عبر الوجبات الغذائية، قائلا: «بأكل ما بين 5 إلى 6 مرات يوميا بس "أكل صحي"».

وتحدث محمد صلاح عن الأهلي والزمالك ورأيه في الفريقين بمنتهى الصراحة قائلا :"الأهلي لديه استقرار أكثر من الزمالك، ولا أتابع مباريات الدوري المصري بانتظام».

وعلى جانب آخر ، تحدث محمد صلاح عن تجربته مع فيروس كورونا الذي أصيب به خلال تواجده بفرح شقيقه في مصر.

وقال صلاح:« عندما أصبت بفيروس كورونا خلال فرح شقيقي في مصر تحدثوا معي قليلا في نادي ليفربول حول الأمر».

وتابع صلاح كواليس تجربته مع كورونا قائلا: «فقدت حاستي التذوق والشم لمدة يومين خلال إصابتي بكورونا .. وحصلت على التطعيم بعدها».

وعن الوقت الأفضل للعب ، قال صلاح :"أحب اللعب في الصقيع، وهذا أمر يساعدني بشكل كبير لا أحب اللعب في الجو الحار".

وعن موقفهمن الخمور قال: "عمري ما رغبت في تناول أي خمور ولا أرغب في تجربتها على الرغم من اني أتعرض لذلك الموقف كثيرا .

وتطرق صلاح للحديث عن ابنته مكة، « مكة بنتي بتتريق على لهجتي الإنجليزية»، وتابع قائلا:« مكة شخصية قوية وزوجتي تهتم بها كثيرا».

وكشف صلاح عن خططه المستقبلية في مصر، وعن ما إذا كان يفكر في الاستثمار بأحد المجالات، وعلق قائلا:«ساستثمر في مصر قريبا، هفتح جيم ومطاعم أكل صحي».