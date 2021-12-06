عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش عايز أزعل الأستاذ هاني.. محمد صلاح: بسمع المهرجانات وأغنية "بنت الجيران"

محمد صلاح
محمد صلاح

عبر  محمد صلاح ، نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي عن حبه لسماع أغاني المهرجانات وكشف عن المطربين المفضلين لديه .

وقال محمد صلاح، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، «بسمع موسيقى عربي وأجنبي وعمرو دياب وحماقي وشيرين عبد الوهاب وبسمع أغاني مهرجانات "تفاريح"، وبنت الجيران "مكسرة الدنيا"»، وتابع ضاحكا: «مش عايز أزعل الأستاذ هاني شاكر».

وفي سياق أخر، تحدث محمد صلاح عن أسرته وأهل قريته وطقوسه عند الرجوع في زيارة إلى مصر، قائلا: :«بأكل كشري فور وصولي القاهرة ، وبشعر بسعادة بالغة لدى وصولي مصر ولما بوصل  بكون سعيد جدا وسط أهلي في قرية نجريك ببسيون التي تربيت بها ».

أحمد موسي: الرئيس السيسي وجه رسالة مهمة لـ محمد صلاح

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. فياسكو يفوز بجائزة صلاح أبو سيف

بعد تصريحات محمد صلاح.. دار الإفتاء تحسم حكم شرب الخمر

وأوضح صلاح ، عن طريقة حفاظه على صحته الجسدية، عبر الوجبات الغذائية، قائلا: «بأكل ما بين 5 إلى 6 مرات يوميا بس "أكل صحي"».

وتحدث محمد صلاح عن الأهلي والزمالك ورأيه في الفريقين بمنتهى الصراحة قائلا  :"الأهلي لديه استقرار أكثر من الزمالك، ولا أتابع مباريات الدوري المصري بانتظام».

وعلى جانب آخر ،  تحدث محمد صلاح عن تجربته مع فيروس كورونا الذي أصيب به خلال تواجده بفرح شقيقه في مصر.

وقال صلاح:« عندما أصبت بفيروس كورونا خلال فرح شقيقي في مصر تحدثوا معي قليلا في نادي ليفربول حول الأمر».

وتابع صلاح كواليس تجربته مع كورونا قائلا: «فقدت حاستي التذوق والشم لمدة يومين خلال إصابتي بكورونا .. وحصلت على التطعيم بعدها».

وعن الوقت الأفضل للعب ، قال صلاح :"أحب اللعب في الصقيع، وهذا أمر يساعدني بشكل كبير لا أحب اللعب في الجو الحار".

وعن موقفهمن الخمور قال: "عمري ما رغبت في تناول أي خمور  ولا أرغب في تجربتها  على الرغم من اني  أتعرض لذلك الموقف كثيرا .

وتطرق صلاح للحديث عن ابنته مكة، « مكة بنتي بتتريق على لهجتي الإنجليزية»، وتابع قائلا:« مكة شخصية قوية وزوجتي تهتم بها كثيرا».

وكشف صلاح عن خططه المستقبلية في مصر، وعن ما إذا كان يفكر في الاستثمار بأحد المجالات، وعلق قائلا:«ساستثمر في مصر قريبا، هفتح جيم ومطاعم أكل صحي».

محمد صلاح المهرجانات المطربين أغاني مهرجانات هاني شاكر

موضوعات متعلقة

بعد تصريحات محمد صلاح.. دار الإفتاء تحسم حكم شرب الخمر

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. فياسكو يفوز بجائزة صلاح أبو سيف

ترشيحاتنا

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرتين حوثيتين في اتجاه السعودية

المحجوب يكشف تفاصيل الاتفاق بشأن سحب المرتزقة الأتراك من ليبيا

التضامن الاجتماعي: أحيي الرئيس السيسي على كل ما يقدمه لدعم ذوي الهمم

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 6 ديسمبر

شطة: كأس الأمم الأفريقية ستلغى فى هذه الحالة

أول مضيفة طيران من ذوي الهمم باكية: ماما وقفت جمبي من صغري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

أحمد موسي يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

إبراهيم فايق يسخر من حسام البدري.. ويوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور النجوم على الريد كاربت| شاهد

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

فيديو

فيديو جراف.. فطير ومش وعسل.. كيف استقبل أهالي الأقصر السفير الكندي

مشاهد إنسانية.. ماذا قال الرئيس لأصحاب الهمم في احتفالية قادرون باختلاف؟

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ