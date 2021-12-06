دعاء المطر للميت أبي.. بـ14 كلمة تتنزل عليه رحمة الله مع كل قطرة

دعاء المطر للميت أبي أو دعاء لأبي المتوفي عند نزول المطر حيث لا تنطفئ نيران الحزن على فراق الأحبة بمرور الوقت وتظل ومتأججة، لأن هذا الميت الذي ترك أحبته هو أحد أولئك الذين لا يمكن ملأ مكانهم أو تعويضه مثل الاب أو الام، ولما كان الدعاء للميت وبر الوالدين وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان دعاء المطر مستجاب ، حيث إن الدعاء عند نزول المطر هو دعاء في وقت استجابة.

ودعاء المطر للميت ابي أو دعاء لابي المتوفي عند نزول المطر مكتوب هو أكبر بر للاب المتوفي في قبره ، لأن دعاء المطر للميت ابي أو دعاء لابي المتوفي عند نزول المطر مكتوب هو السبيل لإضاءة قبر المتوفي وتحويل هذا القبر من موطن للدود وحفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة، فمن شأن دعاء المطر للميت ابي أو دعاء لابي المتوفي عند نزول المطر أن يملأ قبر الاب المتوفي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، دعاء المطر للميت ابي أو دعاء لابي المتوفي عند نزول المطر مكتوب قد يستهين به البعض أو يستصغره قد يبعث الميت آمنًا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.

دعاء المطر للميت أبي

دعاء المطر للميت ابي أو دعاء المطر للمتوفي مكتوب من السُنة النبوية الشريفة، المأثورة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، منه دعاء المطر للميت أبي أو دعاء المطر للمتوفي مكتوب وقت نزول المطر والذي يعد فرصة ذهبية للميت، حيث إنه وقت استجابة الدعاء، ومن أمثلته:

اللهم أروي قبر أبي وأجعل له في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يارب العالمين. اللهم بلل عطش روح ابي من أنهار جنتگ. اللهم اجعل نسائم الجنة تهب على أبي في قبره يا ارحم الراحمين. اللهم كما أمطرت علينا من خيرك أمطر على قبور من رحلوا من سحائب رحمتك. اللهم اجعل أبي في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يا رب العالمين. ربي بلل تربة من فارقونا بقطرات من خيرك.

دعاء للأب الميت في المطر

دعاء للأب الميت في المطر أو دعاء لأبي المتوفي عند نزول المطر يأتي ضمن الأعمال الصالحة التى أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أفضل العمل أدومه وإن قل، لذا لا ينبغي أن نحرم أمواتنا من الدعاء ولو قصير يغير حالهم في القبر حيث هم في موضع لا حيلة لهم، خاصة وأن الكتاب العزيز والأثر والسُنة النبوية الشريفة زاخرة بالكثير من دعاء للاب الميت في المطر أو دعاء لابي المتوفي عند نزول المطر وما نحوها من أدعية متنوعة للميت وأحسن الأدعية المأثورة للمتوفي ، حتى أنها قطعت الطريق على من قد يتحججون بتسارع العصر ومستحدثاته، ففيها الكثير من دعاء قصير للميت يصلح للتداول بسهولة ويتواكب مع متطلبات العصر، وكذلك دعاء للاب الميت في المطر أو دعاء لابي المتوفي عند نزول المطر .

اللهم اسقي قبر أبي بالمطر

اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .

اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون.

اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض.

اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن .

الدعاء للميت أجمل وصية وأحنّ دعاء، اللهم ارحم من سبقونا إليك .

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

دعاء للميت مستجاب في المطر

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

دعاء للميت في المطر قصير

دعاء للميت في المطر قصير عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى افضل دعاء للميت في المطر قصير مكتوب الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضل دعاء للميت في المطر قصير مكتوب هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر، ومن دعاء للميت في المطر قصير : «اللهم اسقي قبره بالمطر»، وكذلك : «اللهم بلل عطش روحه من أنهار جنتك».

أفضل دعاء قصير للميت ( أدعية للمتوفى )

أفضل دعاء قصير للميت مكتوب هو: «اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال»، وهذه مجموعة من الأدعية للمتوفي ، وهي من قبيل الاسترشاد لكل من يسعى لاتباع سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من بر المتوفي ، بالحرص على ترديد دعاء للميت قصير مكتوب ويسهل تداوله عبر الواتس وتويتر .