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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريدمي Redmi 10 نسخة 2022

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريدمي Redmi 10 نسخة 2022

كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية ستطلق هاتف الفئة المتوسطة Redmi 10 من خلال علامتها الفرعية ريدمى مع بداية العام المقبل 2022، حيث سيقدم الهاتف أداء كبيرا بفضل المعالج القوى وعدد من الإمكانات المتميزة والذى يعتبر نسخة جديدة من الهاتف صادرة بترقيات وتحسينات كبيرة.

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Redmi 10 قد حصل على عدد من شهادات الاعتماد من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية مثل شهادة EEC في أوروبا، وشهادة IMDA في سنغافورة، كما تم اعتماده من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC في الولايات المتحدة.

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وسيأتي هاتف ريدمى Redmi 10 بشاشة بتقنية  HRR، من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، مع جودة شاشة +  FHD  مع معدل تحديث متكيف 90 هرتز في الثانية، والذي يتم تبديله  إلى 60 هرتز عند تشغيل مقطع فيديو في العرض الافتراضي للهاتف.

 

وسيحتوى هاتف ريدمى Redmi 10، على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ USB- C، عبر تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، إلى جانب تقنية الشحن السلكي العكسي بقوة 9 واط، يمكن للتقنية شحن البطارية بالكامل في غضون ساعتين و13 دقيقة.

 

وسيقدم  هاتف ريدمى Redmi 10، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجتبكسل.

 

وسيتوفر هاتف ريدمى Redmi 10 بذاكرة وصول عشوائي مع خيارات 4 و 6 و 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 و 256 جيجابايت، مع واجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 12.5 مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، مع معالج قوى من شركة ميديا تيك. 

 

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