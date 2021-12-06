توقعات الأبراج وحظك اليوم 6- 12- 2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعه الابراج ومتابعة الأبراج والفلك واكتشاف ما يخبئه برجك و
وإليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 6- 12 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.
برج الحمل
عاطفيا: رغم الضغوط.. تساعدك الأفلاك أن تكون مبادرا وإيجابيا.. لا تتردد اليوم في خطواتك نحو من تحب.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك، ويدفعك لدراسة وضعك المالي وتنجح في تكثيف الجهود كي تكسب دعما.
برج الثور
صحيا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك تعمل تحت ضغط عصبي وعليك أن تكون حذرا وانتبه لحقوقك.
عاطفيا: عدم اهتمامك بالطرف الآخر يعرضك لسوء تفاهم معه.. حاول أن تلبي ما ينتظره منك الآخر
برج الجوزاء
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة والعمل، ويمنحك ذلك طاقة ونشاطا ويدفعك أيضا للعمل بجدية، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. فينوس بمنزلك الثامن تساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب.
برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يعدك بصداقات موفقة ويلعب الحب دورا أساسيا في حياتك.
مهنيا وعائليا: اقتران القمر مع المريخ في منزلك الخامس يعدك بتقدم أعمالك وقد تكون أكثر استعدادا للتفاهم بمرونة مع البعض.
برج الأسد
عاطفيا وعائليا: القمر يقترن مع المريخ في وضع معاكس وقد يتسبب لك ذلك في مشاكل عاطفية أو هموم عائلية والأمر يتطلب منك أن تتصرف بنضج.
مهنيا واجتماعيا: حاول أن تتحكم في حساسيتك وألا تفترض سوء النية، وتجنب الصدام
برج العذراء
عائليا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات يعدك بأجواء رائعة تجمعك بالأهل والأحباب والأصحاب.
مهنيا وماليا: اقتران القمر بالمريخ يساعدك على القيام بأعمال وإنجازات تجد فيها الربح والمتعة والراحة النفسية.
برج الميزان
عاطفيا وعائليا: من المهم أن تتأنى في أقوالك وتحافظ على اللباقة.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يوجه تركيزك على الشئون المالية والمهنية، فقط تمسك بالدقة في حساباتك وادرس قراراتك بتأني.
برج العقرب
مهنيا: القمر في برجك ويعدك ذلك بفترة مهمة تحقق من خلالها تقدما شخصيا.
اجتماعيا وعاطفيا: تناغم القمر مع فينوس يساعدك على توسيع دائرة معارفك واتصالاتك، وتوطيد علاقاتك، وإذا كنت خاليا قد تكون على موعد مع حب جديد.
برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل ويساعدك ذلك على التخطيط والتوازن، فقط اعمل في صمت.
عاطفيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة فلا تهمل صحتك واعتنِ بنفسك، ولا تتحدث أيضا عن حياتك الشخصية.
برج الجدي
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: تناغم القمر مع فينوس يعدك بوقت مناسب لتبادل المشاعر مع من تحب.
مهنيا: تنجح اليوم في أن تحصل على دعم المخلصين وعلى إجابات ترضيك بشرط ألا تعلن خططك.
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر والمريخ ما زالا معاكسان، ورغم الضغوط.. الشمس وعطارد داعمان ويساعدانك أن تخرج سالما من أي مأزق.
عاطفيا وعائليا: يحذرك الفلك من توجيه اللوم والملاحظات لمن حولك.. لا تبالغ في تحليلك وانطباعك عن البعض
برج الحوت
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ يعدك اليوم بتحقيق مكاسب.. تعتني بأعمالك وهناك إمكانية للتطور.
عاطفيا: تناغم القمر مع فينوس يمنحك سحرا ويقظة، ويعدك ذلك بقضاء أوقات حلوة مع من تحب.