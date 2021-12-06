توقعات الأبراج وحظك اليوم 6- 12- 2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعه الابراج و متابعة الأبراج والفلك واكتشاف ما يخبئه برجك و

وإليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 6- 12 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

برج الحمل

عاطفيا: رغم الضغوط.. تساعدك الأفلاك أن تكون مبادرا وإيجابيا.. لا تتردد اليوم في خطواتك نحو من تحب.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك، ويدفعك لدراسة وضعك المالي وتنجح في تكثيف الجهود كي تكسب دعما.

برج الثور

صحيا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك تعمل تحت ضغط عصبي وعليك أن تكون حذرا وانتبه لحقوقك.

عاطفيا: عدم اهتمامك بالطرف الآخر يعرضك لسوء تفاهم معه.. حاول أن تلبي ما ينتظره منك الآخر

برج الجوزاء

صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة والعمل، ويمنحك ذلك طاقة ونشاطا ويدفعك أيضا للعمل بجدية، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. فينوس بمنزلك الثامن تساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يعدك بصداقات موفقة ويلعب الحب دورا أساسيا في حياتك.

مهنيا وعائليا: اقتران القمر مع المريخ في منزلك الخامس يعدك بتقدم أعمالك وقد تكون أكثر استعدادا للتفاهم بمرونة مع البعض.

برج الأسد

عاطفيا وعائليا: القمر يقترن مع المريخ في وضع معاكس وقد يتسبب لك ذلك في مشاكل عاطفية أو هموم عائلية والأمر يتطلب منك أن تتصرف بنضج.

مهنيا واجتماعيا: حاول أن تتحكم في حساسيتك وألا تفترض سوء النية، وتجنب الصدام

برج العذراء

عائليا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات يعدك بأجواء رائعة تجمعك بالأهل والأحباب والأصحاب.

مهنيا وماليا: اقتران القمر بالمريخ يساعدك على القيام بأعمال وإنجازات تجد فيها الربح والمتعة والراحة النفسية.

برج الميزان

عاطفيا وعائليا: من المهم أن تتأنى في أقوالك وتحافظ على اللباقة.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يوجه تركيزك على الشئون المالية والمهنية، فقط تمسك بالدقة في حساباتك وادرس قراراتك بتأني.

برج العقرب

مهنيا: القمر في برجك ويعدك ذلك بفترة مهمة تحقق من خلالها تقدما شخصيا.

اجتماعيا وعاطفيا: تناغم القمر مع فينوس يساعدك على توسيع دائرة معارفك واتصالاتك، وتوطيد علاقاتك، وإذا كنت خاليا قد تكون على موعد مع حب جديد.

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل ويساعدك ذلك على التخطيط والتوازن، فقط اعمل في صمت.

عاطفيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة فلا تهمل صحتك واعتنِ بنفسك، ولا تتحدث أيضا عن حياتك الشخصية.

برج الجدي

الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا: تناغم القمر مع فينوس يعدك بوقت مناسب لتبادل المشاعر مع من تحب.

مهنيا: تنجح اليوم في أن تحصل على دعم المخلصين وعلى إجابات ترضيك بشرط ألا تعلن خططك.

برج الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وماليا: القمر والمريخ ما زالا معاكسان، ورغم الضغوط.. الشمس وعطارد داعمان ويساعدانك أن تخرج سالما من أي مأزق.

عاطفيا وعائليا: يحذرك الفلك من توجيه اللوم والملاحظات لمن حولك.. لا تبالغ في تحليلك وانطباعك عن البعض

برج الحوت

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ يعدك اليوم بتحقيق مكاسب.. تعتني بأعمالك وهناك إمكانية للتطور.

عاطفيا: تناغم القمر مع فينوس يمنحك سحرا ويقظة، ويعدك ذلك بقضاء أوقات حلوة مع من تحب.