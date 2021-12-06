هشام ماجد يهنئ محمد ممدوح بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي

هنا الفنان هشام ماجد الفنان محمد ممدوح ، بعد تكريمه بـ جائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي ، ونشر صورة له معه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب هشام ماجد: “مبروك بزيادة لصديقي و ممثلي المفضل النجم الموهوب المحترم اللذيذ تايسون جائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي عن جدارة و استحقاق … و مبروك للمنتج أحمد فهمي و المخرجة نادين خان و أحمد داش و كل القائمين عالفيلم ”.

و علق الفنان محمد ممدوح على حصوله على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم أبو صدام، داخل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشر محمد ممدوح فيديو لتكريمه، وعلق عليه كاتبًا: “عايز اقول شكرا لكل اللي وقفوا جمبي وأولهم مراتي واهلي وجمهوري.. شكرا لنادين خان وأحمد فهمي وشركة سي سينما.. وعبد السلام وسامح كمال واحمد يوسف وكل كرو فيلم أبو صدام اللي محدش فيهم قصّر في دوره في العمل.. شكرا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ادارة وتنظيم ولجنة تحكيم”.