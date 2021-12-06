بتكلفة 365 مليون جنيه.. محطة مياه الهنادى تخدم 130 ألف مواطن في الأقصر

استقبلت صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ومثل الوفد كلا السيدة لورا جونزاليز، و السيدة كاثلين كيريش، والمهندس عاطف عزت عبد السيد ، والدكتور محمد صديق، والمهندس مفيد طارق، والدكتور محمد قنصوة من مكتب سى دى إم سميث كيمونكس مصر-CDM Smith ، والمهندس صبري سلامة رئيس مجلس ادارة الشركة المنفذة لمشروع محطة مياه الهنادي ، وذلك بحضور المهندس محمد عويس مدير محطة المياه، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع.

وتفقد الوفد، مشروع محطة مياه الهنادي ، وبها مبنى الادارة تحت الانشاء والمعمل ومبنى الورشة وبرك تجميع الروبة و بيارة محطة رفع مياه الغسيل ومبنى محطة المياه المعاد معالجتها .



ووجه الوفد بضرورة الاهتمام بالأعمال وسرعة تسليم المشروع في الموعد المحدد له مشيدين بالمجهود المبذول بالمحطة.



وقال المهندس زكريا محمد مدير مشروع محطة مياة الشرب إن مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق إسنا جنوب الأقصر من المشروعات الهامة والحيوية بمحافظة الأقصر والمزمع إنشاؤه بهدف تغذية حوالي 130 ألف نسمة من أهالي قرى شرق إسنا (الشغب- الدبابية- المعلا- القضا- نجع أبوسعيد- الطوناب- الهنادى- الحميدات- الدير)، والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف.



وجاءت محطة مياه الهنادي بطاقتها التصميمة 17000م3/يوم والتي يتم إنشاءها على مساحة 11.36 فدان لتخدم تلك المنطقة بتكلفة 270 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل حوالي 95 مليون جنيه مصري والممتد من قرية الهنادي حتى قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتى قرية الدير جنوبًا، وبهذا تصبح التكلفة الاجمالية للمشروع 365 مليون جنيه مصرى والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

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