الإحصاء: عدد سكان مصر وصل إلى 102 مليون و717 ألف نسمة ..تفاصيل

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن جميع المواطنين على وعي بخطورة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن الدولة منذ حوالي نصف قرن تقوم بعمل خطط وتحاول أن تسيطر على تلك الأزمة، وكان هناك بعض النجاحات.

وأضاف عاطف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يجب على الأسرة الواحدة أن يكون لها طفلان فقط من أجل حدوث ثبات فى عدد السكان، موضحا أن مصر كل عام تنتج 2.3 مليون نسمة.

وتابع أن تغيير بعض القيادات المعنية بالزيادة السكانية على فترات يوقف الخطط ويربكها، فيجب أن يتم تأسيسها عن طريق قانون أو تشريعات معينة، إلى جانب تغيير فكر الناس عن طريق وسائل الإعلام وغيرها.

وأشار إلى أنه يجب الإستفادة من التجربة الأوروبية فى خططها للتعامل مع الزيادة السكانية بمشاركة تعليم الفتيات وإعطاء فرص لهم.