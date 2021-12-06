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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال تطوير طريق الواحات بـ 6 أكتوبر

مسئولو الإسكان
مسئولو الإسكان

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أعمال تطوير طريق الواحات (تقاطع ٨  الكوبري والنفق) بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندس طارق صقر، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو الهيئة والجهاز والشركة المنفذة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة مشروعات الإسكان والطرق والأعمال الصناعية بالمدن الجديدة.

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وأوضح المهندس عادل النجار، أن مشروع طريق الواحات يشمل تطوير الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم 3 حارات وعدة أعمال صناعية بدءًا من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري الأوسطي لمدينة ٦ أكتوبر، ويربط بين مدن أكتوبر الثلاث، مدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن الطريق يخدم بعض الكيانات الحيوية والتي تمثل خدمات ذات نطاق إقليمي مثل مدينة الإنتاج الإعلامي والإدارة العامة للمرور وهيئة الإسعاف المصرية وسوق الجملة والمقابر، وكذا بعض المولات الكبرى والمناطق السكنية المختلفة.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أنه تم إعادة توزيع إنارة الطريق بما يتناسب مع القطاع العرضي الجديد عن  طريق أعمدة "الهاي ماست" وأعمدة الإنارة الديكورية وزراعة الجزر الوسطى والجزر الفاصلة بين الطريق الرئيسي والداعم والأعمال التكميلية للطرق من أرصفة وعناصر التوجيه والإرشاد والعلامات المرورية الأرضية وخلافه.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر،  أنه جارٍ الانتهاء من كافة الأعمال بتقاطع 8 ( الكوبرى والنفق ) حيث يصل طول  الكوبري إلى 800 م تقريبًا، وعرض ١٦مترا ( 4 حارات مرورية) ويخدم القادم من الطريق الدائري والمتجه إلى طريق الواحات في اتجاه الفيوم ويبلغ طول النفق حوالى 800 متر، وعرض ١٦ مترا ( 4 حارات مرورية)، ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري.

ووجه المهندس عبد المطلب ممدوح، خلال جولته بدفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات والزمن المحدد وضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، حيث إن الهدف من تنفيذ هذه الأعمال تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، وربط المدينة بالمحافظات المجاورة لها.

وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية عاصم الجزار سوق الجملة الطريق الدائرى مدينة 6 أكتوبر طريق الواحات

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