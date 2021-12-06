عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزهن إلهام شاهين ونيللي كريم.. نجمات تألقن بـ الأسود في ختام مهرجان القاهرة

الهام شاهين
الهام شاهين

توافد عدد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء قبل حفل ختام الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم.

 

وحرصت العديد من النجمات على ارتداء فساتين مميزة وأنيقة باللون الأسود الذي يبرز عن أناقتهن وجمالهن.

 

txt

شاهد.. عبير صبري تثير الجدل بفستان جريء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

txt

بالجلد الأسود.. علا رشدي تتألق رفقة زوجها

 

وإليكم أبرز الفنانات التي حرصت على ارتداء فساتين باللون الأسود.

1- الهام شاهين

ظهرت الفنانة الهام شاهين، فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة مثيرة وانيقة مرتدية فستان باللون الاسود ومن القماش الشفاف وبه فتحة من الساق ومكشوف من الصدر، وهو ما جعل اطلالتها مثيرة كشفت عن جمالها واناقتها وكشف عن وزنها المثالى .

وتركت شعرها على طريقة الويفى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الوان النود والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون  البينك.

 

2- نيللي كريم

تألقت الفنانة نيللى كريم  برفقة زوجها ، فى  الصور بإطلالة مثيرة و انيقة مرتدية  فستان باللون الأسود المنفوش ذات القماش الدانتيل الشفاف، مكشوف من الصدر، وهو ما جعل إطلالتها مثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها وكشف عن وزنها المثالى .

كما تركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

 

3- ريهام عبد الغفور

ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور  فى  الصور بإطلالة مثيرة وأنيقة مرتدية  فستان باللون الأسود  بفتحة على الساق  والظهر وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وكشفت عن جمالها وأناقتها وكشف عن وزنها المثالى  وهو ما علق عليه البعض من متابعينها على السوشيال ميديا أنه كشف عن خسارة وزنها .

وتركت ريهام عبد الغفور شعرها على طريقة الويفي منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الوان النود والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون  البينك.

 

4- هنا شيحة

أطلت الفنانة هنا شيحة، فى  الصور بإطلالة مثيرة و انيقة مرتدية  فستان باللون الأسود  ذات القماش الستان وفتحة من الساق  والظهر ولكنه مكشوف من الصدر، وهو ما جعل إطلالتها مثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها وكشف عن وزنها المثالى .

وتركت شعرها على طريقة الويفي منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على ألوان النود والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون  البينك.

وإليكم أبرز الصور 

ريهام-مهرجان
ريهام-مهرجان
medium_2021-12-06-11519d7c2b
medium_2021-12-06-11519d7c2b
اطلالة-الفنانة-نيللي-كريم-في-ختام-مهرج-3
اطلالة-الفنانة-نيللي-كريم-في-ختام-مهرج-3
إطلالات-ختام-مهرجان-القاهرة-1638730893-8
إطلالات-ختام-مهرجان-القاهرة-1638730893-8
مهرجان القاهرة السينمائي إلهام شاهين نيللي كريم ريهام عبد الغفور هنا شيحة

ترشيحاتنا

الخطيب عاوزه يكمل .. شوبير يكشف مصير موسيماني مع الأهلي

أمين صندوق تحيا مصر يتفقد تشغيل معمل محاكاة كلية طب عين شمس

البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي وفوري عاجل لوقف انتهاكات الحوثيين

"الشيوخ" يستجيب لمقترحات بشأن قانون حقوق المسنين

مكافحة الإرهاب والفساد على طاولة دورة مجلس وزراء العدل العرب الـ 37

لوكاشينكو: روسيا لن تهاجم أوكرانيا وتلك الاتهامات لا أساس لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

نصائح تحميك|خريطة زمنية لحالة الطقس حتى الخميس..تقلبات فجائية غير متوقعة

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة - 4"‎‎

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر نوفمبر

التليفون أبو دايرة.. وسيلة الاتصال الوحيدة أيام زمان ولعبة جيل التسعينيات | نوستالجيا

إبرار جوي والقضاء على بؤرة إرهابية.. ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 6"‎‎

فيديو

تزوجته وهو قاصر.. ترفض توثيق عقد زواجها من ابن خالتها وتطالبه بدفع 950 ألف جنيه

فيديوجراف.. زوجتي بتخوني بس بحبها .. شاهد كيف رد مبروك عطية

فيديوجراف.. تركوا أثرا كبيرا.. نجوم رحلوا في 2021

فيديو جراف.. مركبة صينية ترصد كائنا غامضا في الفضاء ..ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ