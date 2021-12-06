أبرزهن إلهام شاهين ونيللي كريم.. نجمات تألقن بـ الأسود في ختام مهرجان القاهرة

توافد عدد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء قبل حفل ختام الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم.

وحرصت العديد من النجمات على ارتداء فساتين مميزة وأنيقة باللون الأسود الذي يبرز عن أناقتهن وجمالهن.

وإليكم أبرز الفنانات التي حرصت على ارتداء فساتين باللون الأسود.

1- الهام شاهين

ظهرت الفنانة الهام شاهين، فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة مثيرة وانيقة مرتدية فستان باللون الاسود ومن القماش الشفاف وبه فتحة من الساق ومكشوف من الصدر، وهو ما جعل اطلالتها مثيرة كشفت عن جمالها واناقتها وكشف عن وزنها المثالى .

وتركت شعرها على طريقة الويفى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الوان النود والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون البينك.

2- نيللي كريم

تألقت الفنانة نيللى كريم برفقة زوجها ، فى الصور بإطلالة مثيرة و انيقة مرتدية فستان باللون الأسود المنفوش ذات القماش الدانتيل الشفاف، مكشوف من الصدر، وهو ما جعل إطلالتها مثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها وكشف عن وزنها المثالى .

كما تركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

3- ريهام عبد الغفور

ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور فى الصور بإطلالة مثيرة وأنيقة مرتدية فستان باللون الأسود بفتحة على الساق والظهر وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وكشفت عن جمالها وأناقتها وكشف عن وزنها المثالى وهو ما علق عليه البعض من متابعينها على السوشيال ميديا أنه كشف عن خسارة وزنها .

وتركت ريهام عبد الغفور شعرها على طريقة الويفي منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الوان النود والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون البينك.

4- هنا شيحة

أطلت الفنانة هنا شيحة، فى الصور بإطلالة مثيرة و انيقة مرتدية فستان باللون الأسود ذات القماش الستان وفتحة من الساق والظهر ولكنه مكشوف من الصدر، وهو ما جعل إطلالتها مثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها وكشف عن وزنها المثالى .

وتركت شعرها على طريقة الويفي منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على ألوان النود والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون البينك.

وإليكم أبرز الصور

ريهام-مهرجان

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اطلالة-الفنانة-نيللي-كريم-في-ختام-مهرج-3