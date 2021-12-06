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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. الخطيب يستقبل أحد شباب ذوي الهمم لانضمامه لسباحة الأهلي

صدى البلد

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على استقبال الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم بمقر الجزيرة اليوم.

ورحب الخطيب ومعه المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق بالشاب أحمد طارق وتم الإعلان عن انضمامه لقطاع السباحة بالأهلي.

أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي أن النادي ستمنح الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم العضوية الرياضية لممارسة لعبة السباحة.

وجه محمود الخطيب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حرصه الكامل على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال إنه شعر بالعائلة المصرية خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأطفال ذوي الهمم، والبساطة التي يتمتع بها الرئيس وسط الأطفال ذوي الهمم الذين شعروا أنهم يتحدثون مع والدهم.

وأضاف : «تواصلنا مع أسرة أحمد طارق وتواجد في النادي اليوم لتلبية رغبته في اللعب بسباحة النادي والتي ستساعده كثيرًا وتزيد من تحدياته، وذوي الهمم يحتاجون للشعور بالوقوف بجوارهم..أحمد طارق سيحصل على عضوية رياضية، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لممارسة الرياضة التي يهواها".

وشدد انه سعيد باهتمام الشاب أحمد طارق، بالرغبة في الانضمام للنادي ، خاصة أن أن الأهلي نادي الوطنية ويدعم ذوي الهمم على مدار تاريخه منذ تأسيسه عام 1907، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الإنشاءات التي تجرى في مصر.

 

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محمود الخطيب إدارة الأهلي أحمد طارق لقطاع السباحة بالاهلي خالد مرتجي

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