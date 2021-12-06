عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون.. 3 شروط لتملك الأجانب غير المقيمين بمصر للعقارات

صورة تعبيرية - عقارات
صورة تعبيرية - عقارات

لأسباب عديدة يلجأ الأجانب المقيمين بمصر إلي الاستقرار بها أهمها تدشين الاستثمارات والمشروعات بمختلف أحجامها، وأيضا الرغبة في العيش فيها وشراء مسكن للإقامة بشكل أبدي أو ليكون لهم مقر دائم للاستقبال حال إجرائهم العديد من التنقلات لدولتهم الأم أو دول العالم ولهذا حرص المشرع المصري علي وضع ضوابط معينة تتيح لهم تملك العقارات والتي نستعرضها في السطور التالية.

 

شروط تملك الأجانب للعقارات في مصر 

 

وقد نصت المادة (2) علي أن يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:


1 - أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة.
ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2 - ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
3 - ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار


ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (1، 2) من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها.

 

مليار جنيه.. صافي مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال نوفمبر

سقوط عصابة سرقة العقارات تحت الإنشاء بمدينة السلام                   


ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.

 

وأشارت المادة (3) إلي إنه لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.

 

ووفقا للمادة (4) فإنه يجب على غير المصرى الذى اكتسب ملكية أرض فضاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فإذا انقضت هذه المدة دون البدء فى أعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التأخير فى البدء فى البناء.

 

وحظرت المادة (5) علي غير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.

 

ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره، كما يجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
 

العقارات تملك العقارات شروط تملك الأجانب للعقارات مجلس الوزراء حماية الاثار ملكية العقار

ترشيحاتنا

بلاغ رسمي من محمد إمام بالتعرض للابتزاز والسرقة .. تفاصيل

حدث نادر.. خامس أقوى جيش في العالم يستعرض قوته العسكرية| فيديو

كاره المهاجرين والمسلمين.. تعرض مرشح الرئاسة الفرنسي زمور للهجوم الجسدي |فيديو

وزيرة الهجرة: "اتكلم عربي" تدعم الولاء والانتماء ونؤكد أهمية التعاون لحماية هوية النشء

صدّقوا عليها.. طلب عاجل من وزراء العدل العرب بشأن اتفاقية مكافحة الإرهاب

بالقانون.. 3 شروط لتملك الأجانب غير المقيمين بمصر للعقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

سامحيني .. سفاح الإسماعيلية يقبل قدم أمه داخل المحكمة |شاهد

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

ليس الأخير وأكثر فتكا.. تصريحات مثيرة لمبتكرة لقاح أسترازينيكا عن متحور أوميكرون

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات الحمل.. "جينيفر لورانس" تلفت الأنظار خلال عرض فيلمها Don't Look Up

صدى البلد على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر قبل ساعات من انطلاقه|شاهد

إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة - 4"‎‎

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر نوفمبر

فيديو

الكبسولة المبرمجة.. أحدث أساليب التخسيس بدون منظار أو جراحة

ليس الأخير وأكثر فتكا.. تصريحات مثيرة لمبتكرة لقاح أسترازينيكا عن متحور أوميكرون

شهيد الغدر.. شاب يلقى حتفه أثناء دفاعه عن عرضه

طلبات إحاطة بالجملة.. استدعاء وزير التعليم للرد على منهج رابعة ابتدائي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ