تضامن النواب: مبادرة التمويل العقاري تحرك السيولة للبنوك وتنصف محدودي ومتوسطي الدخل

قالت النائبة هند حازم أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس السيسي الجديدة للتمويل العقاري تستهدف التخفيف عن المواطنين وتيسير الأمور، وذلك فيما يخص امتلاكهم لوحدات سكنية، مؤكدة أن هذا النوع من المبادرات يساهم فى إحياء سوق العقارات مرة أخري فضلا عن إتاحته للمواطن تملك وحدته دون عناء.

وأشارت النائبة هند حازم في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أن مبادرات الإسكان الاجتماعي من المبادرات التي تحسب للدولة، وذلك لأنها وفرت للشباب السكن بعد إن كانت هذه الأزمة متزامنة مستمرة مع توالي الحكومات السابقة، فضلا عن انها وجهت المواطنين للمدن الجديدة.

وأشارت أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان إلى أن التطرق إلى مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري، سيكون لها دور في تحريك السيولة المتراكمة لدى البنوك فضلا عن توفير وحدات سكنية مدعومة لمتوسطي ومحدودي الدخل.