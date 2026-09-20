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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

20 كيلو حشيش .. سقوط «الروبي» في طهطا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وذلك قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز طهطا والمناطق المحيطة بمحافظة سوهاج.

جاءت الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة العناصر القائمة على ترويجها، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف عبدالمالك، مدير أمن سوهاج، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمديرية أمن سوهاج.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد كشفت عن نشاط المتهم محمد م، وشهرته «الروبي»، 41 عامًا، عاطل، في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من نطاق دائرة مركز طهطا مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي وترويج المواد المخدرة على المترددين عليه من عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده بقرية عرب بخواج بدائرة مركز طهطا، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت نحو 20 كيلو جرامًا.

وتبين أن المتهم كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه بدائرة مركز طهطا والمناطق المحيطة، إلا أن التحرك الأمني حال دون إتمام مخططه وضبطه قبل توزيع الكمية.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط العناصر المتورطة في جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتجفيف منابع تلك الأنشطة الإجرامية.

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