استطلاع للرأي: ارتفاع شعبية رئيس وزراء اليابان لسرعة استجابته لمواجهة أوميكرون

أعرب ما يقرب من 90 ٪ من المشاركين في استطلاع للرأي في اليابان عن تأييدهم لقرار رئيس الوزراء الياباني حظر دخول الأجانب، وسط مخاوف حيال تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.



وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "يوميوري" اليابانية في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر، ونشرت نتائجه اليوم “الإثنين”، ارتفاع معدل شعبية رئيس الوزراء الياباني 6.0 نقاط مئوية ليصل إلى 62٪، حيث يعد هذا المعدل من أعلى التصنيفات التي ينالها رئيس الوزراء الذي تولى منصبه قبل شهرين، ونحو ضعف تلك التي حصل عليها سلفه يوشيهيدي سوجا الذي أُجبر على ترك منصبه وسط انتقادات لبطئه في مكافحة الوباء.



وقالت الصحيفة إن المشاركين في الاستطلاع ربما دعموا استجابة كيشيدا السريعة لمواجهة أوميكرون، وذلك على الرغم من التحول الأسبوع الماضي بشأن السياسة التي أوقفت حجوزات الطيران الجديدة لشهر ديسمبر، موضحة أن بعض التقارير تؤكد أنها أكثر عدوى من متحورات فيروس كورونا السابقة.



وجاءت نتائج الاستطلاع المتفائلة على الرغم من التقلبات المفاجئة الخميس الماضي بشأن حجوزات شركات الطيران الواردة، وهو الحظر الذي أثار القلق والارتباك بين المواطنين الذين يتطلعون إلى العودة إلى ديارهم لقضاء عطلة نهاية العام.