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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

إطلاق استراتيجية "عروض الشارقة" لإدارة وتنظيم الحملات التسويقية على مستوى الإمارة

غرفة تجارة وصناعة
غرفة تجارة وصناعة الشارقة

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة استراتيجية متكاملة تحت مسمى "عروض الشارقة" تتضمن خططا مبتكرة لإدارة وتنظيم العروض التسويقية التي تنظمها الغرفة على مدار العام وذلك انطلاقا من حرصها على تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة وتلبية احتياجات القطاع الخاص والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام وفي مقدمتها قطاع تجارة التجزئة إلى جانب تنشيط حركة المبيعات والأسواق على مستوى مدن ومناطق الإمارة.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام”، أن الخطة تشمل الجديدة 6 فعاليات رئيسية كبرى ينطلق أولها في الـ 15 من ديسمبر الجاري بعروض الشارقة للتسوق وتستمر حتى 31 يناير 2022 ومن العروض الأخرى التي ستنظمها الغرفة خلال العام القادم /مهرجان رمضان الشارقة وعروض صيف الشارقة والعيد في الشارقة وأيام التخفيضات الكبرى ومهرجان العودة للمدارس.

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وأكد عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة أن الخطة الجديدة التي أعلنت عنها الغرفة تهدف إلى إيجاد مظلة جامعة لكافة العروض التسويقية التي تنظمها الغرفة لتسهيل وتنظيم وإدارة مختلف الفعاليات إضافة إلى وضع استراتيجية تسويقية شاملة تعمل على إيجاد قنوات تواصل فعّالة بين مراكز التسوق والجمهور للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتحقيق الفائدة المرجوة من العروض إلى جانب الترويج لمزايا إمارة الشارقة الفريدة التي تضعها في مصاف أهم الوجهات السياحية والتجارية محليا وإقليميا وعالميا.

ولفت إلى أن غرفة الشارقة تحرص دوما على إطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها تنشيط الحركة التسويقية في الإمارة وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الإستثمارات وتحفيز العلامات التجارية العالمية للدخول إلى أسواق الشارقة.. مؤكدا أهمية العروض التسويقية والترويجية التي تنظمها الغرفة ودورها المتنامي في تعزيز نمو قطاع التجزئة بشكل مستدام إضافة إلى دعم وتنمية القطاعات الخدمية الأخرى كالسياحة والفنادق وغيرها.

من جانبه أوضح جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي منسق عام العروض أن استراتيجية "عروض الشارقة" الجديدة ستعمل على تحقيق جملة من الأهداف أهمها الارتقاء بمكانة العروض التسويقية المقدمة من الغرفة من الإطار المحلي إلى الإطار الإقليمي والعالمي وإطلاق حملات وعروض جديدة لتغطية مختلف قطاعات الأعمال وتلبية إحتياجاتهم إلى جانب زيادة أعداد الزوار إلى مراكز التسوق والمحال التجارية على مستوى الإمارة من خلال ابتكار الأفكار الترويجية للفعاليات.

وأضاف تتضمن الإستراتجية خطة إعلامية شاملة ومتكاملة لكافة العروض تشتمل على إطلاق تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة وموقع إلكتروني وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي كافة باسم "عروض الشارقة" للإعلان والترويج عن الحملات والعروض التسويقية إضافة إلى دليل لكل ما يهم جمهور المتسوقين ومساعدة تجار التجزئة وتسهيل مشاركتهم في العروض وتحديد الفئات المستهدفة للعروض التي سيقدمونها والترويج لها من خلال المواقع.

وسيوفر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لعروض الشارقة قاعدة بيانات عن المتسوقين يستفيد منها تجار التجزئة لتحديد نطاق حملاتهم التسويقية إلى جانب استقبال الملاحظات والاقتراحات بهدف التطوير الدائم للعروض إلى جانب وجود منصة إخبارية للاطلاع على آخر الأحداث والفعاليات التي سيتم تنظيمها. 

غرفة تجارة وصناعة الشارقة مال واعمال قطاع تجارة التجزئة اخبار الخليج اقتصاد الامارات

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