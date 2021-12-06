الصاعدة بقوة.. أوليفيا رودريجو تعلن تفاصيل جولتها الغنائية الأولى

أعلنت المغنية وكاتبة الأغاني الصاعدة أوليفيا رودريجو التي سيطرت على العديد من ترشيحات الجوائز هذا العام، عن جولتها الغنائية الأولى المقرر إقامتها خلال العام المقبل.

تنطلق أوليفيا رودريجو التي تبلغ من العمر 18 عاما في جولة غنائية تبدأ يوم 2 أبريل في سان فرانسيسكو للدعاية لألبومها الجديد Sour الذي حقق نجاحات كبرى مؤخرا.

وتزور أوليفيا رودريجو خلال الجولة أكثر من 40 مدينة في أنحاء أمريكا الشمالية واوروبا، أبرزا المسرح اليوناني في لوس أنجلوس وتختمها بحفلين في لندن يوليو 2022.

وتأهلت أوليفيا رودريجو لنيل 7 ترشيحات لجوائز جرامي عام 2022، أبرزها جائزة ألبوم العام وأغنية العام، وأفضل فنان صاعد، وأفضل فيديو كليب.

ترشيحات الجرامي

حصل المغني الكندي ذا ويكند، على ثلاث ترشيحات جرامي جديدة ضمن القوائم التي أعلنت خلال الساعات الماضية رغم مقاطعته الشهيرة لهذا الحدث الفني المهم.

فشل ذا ويكند الذي يبلغ من العمر 31 عاما في الحصول على أي ترشيحات للجرامي خلال العام الماضي رغم التوقعات السابقة للحدث بأن يكون مرشحا كبيرا، لكن تم استبعاد ألبومه After Hours الذي حقق نجاحا كبيرا.

انتقد ذا ويكند إغفال الجرامي له العام الماضي، وأعلن مقاطعتهم في تغريدة شهيرة له، ومنع شركة إنتاج أعماله من التقدم للحصول على جوائز الجرامي.

لكن ما حدث أن الترشيحات الثلاث التي نالها ذا ويكند جاءت في أعمال يشترك فيها مع نجوم آخرين وتم إرسالها بواسطة مسمياتهم وهم كاني ويست ودوجا كات.

يقام حفل توزيع جوائز الجرامي يوم 31 يناير المقبل، ونال كل من جاستن بيبر ودوجا كات 8 ترشيحات ضمن القوائم المعلنة، يتبعهم بيلي إيليش وأوليفيا رودريجو بـ 7 اختيارات.