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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

76 مليون جنيه..

أحمد موسى يكشف مفاجآت في ضبط سكرتير محافظة القاهرة السابق.. فيديو

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية لهيئة الرقابة الإدارية على جهود الهيئة في ضبط الفساد والفاسدين.


وقال أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن هيئة الرقابة الإدارية كل يوم تخرج لنا بمفاجآة، وخرجت الهيئة ببيان لسكرتير عام محافظة القاهرة السابق.


وأوضح أحمد موسى، أنه تم ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق لاتهامه بتربيح الغير مبلغ 76 مليون جنيه، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبطه، لقيامه باستغلال وظيفته وتربح أحد الأشخاص المتعاملين مع المحافظة مبلغ ٧٦ مليون جنيه.

 

وأشار أحمد موسى، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، موضحا أن أرض مساحتها تتجاوز 5000 متر تلاعب سكرتير عام المحافظة في استخدامها.
 


 

أحمد موسى الرقابة الإدارية ضبط الفساد محافظة القاهرة مبلغ 76 مليون جنيه

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