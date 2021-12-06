أبرز 5 سيارت يابانية في السوق البحريني موديل 2021|صور

تتنوع إصدارات الصانع الياباني داخل السوق البحريني وسط موديلات 2021، ومنها فئة السيدان الشهيرة إلى جانب طرازات الكروس اوفر، والهاتشباك، بالإضافة للسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV.

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ابرز 5 سيارات يابانية داخل السوق البحريني.

1 – تويوتا CHR موديل 2021

تعتمد تويوتا CHR موديل 2021 على محرك 1800 سي سي رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 304 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

وبهذه الإمكانيات تنطلق السيارة تويوتا CHR موديل 2021 من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11 ثانية، مع سرعة قصوى تقدر بـ 170 كيلومتر في الساعة، بنما ترتكز على قاعد عجلات بطول 2640 متر، وبطول كلي يصل لـ 4390 متر، وبعرض يبلغ 1795 متر.

ويبلغ سعر السيارة تويوتا CHR موديل 2021 داخل السوق البحريني بقيمة قدرها 9.765 دينار.

2 – نيسان التيما موديل 2021

تنتمي السيارة نيسان التيما موديل 2021 إلى فئة السيدان، حيث تقدم بنسبة طول بلغت 4.869 متر، مع عرض كلي 1.850 متر، و 1.440 متر للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 517 لتر، بينما ترتكو على جنوط رياضية مدعوم بقاعدة عجلات يبلغ طولها 2.825 متر.

وزودت السيارة نيسان التيما موديل 2021 بمحرك 4 سليندر سعة 2500 سي سي، ينتج قوة 188 حصانا، وعزم اقصى للدوران 244 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة CVT، مع سرعة قصوى تصل لـ 220 كيلومتر في الساعة، مما تمنحها الافضلية في التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 8 ثواني.

وتقدم السيارة نيسان التيما موديل 2021 داخل السوق البحريتي بقيمة قدرها 8.995 دينار.

3 – هوندا HR-V موديل 2021

حصلت السيارة هوندا HR-V موديل 2021 على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، مع شبكات أمامية أسفل غطاء المحرك، بينما ترتكز على جنوط رياضية تزينها اقواص نصف دائرية اعلاها، بالاضافة إلى مقابض للابواب باللون الخارجي من طلاء السيارة، إلى جانب مرايات كهربائية الاداء.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1800 سي سي، قادر على انتاج قوة 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران 172 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 190 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الإمكانيات تنطلق السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 10.1 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة هوندا HR-V موديل 2021 داخل السوق البحريني من 6.499 دينار إلى 8.200 دينار.

4 – لكزس LC موديل 2021

تمتلك السيارة لكزس LC موديل 2021 تصميم خارجي يحمل مفهوم ثنائي الابواب، مع عجلات رياضية، وشبكة امامية واسعة متعددة الفتحات الهوائية والتي تمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب الموجات البارز والغائرة التي تزين الهيكل الخارجي، مع فتحة سقف كهربائية.

ودعمت السيارة بمحرك مكون من 8 اسطوانات، سعة 5000 سي سي، قادر على انتاج 471 حصانا، و 540 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يعمل نقل الحركة عبر منظومة الدفع الخلفي مع قدرات اوتوماتيكية الاداء، بالاضافة إلى قوة انطلاق تجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.4 ثانية، بينما وصلت سرعتها القصوى إلى 270 كم في الساعة.

ويبلغ سعر السيارة لكزس LC موديل 2021 40.900 الف دينار بحريني.

5 – ميتسوبيشي Spacestar موديل 2021

تنتمي السيارة ميتسوبيشي Spacestar موديل 2021 إلى فئة الهاتشباك، مع قياسات هيكلية بلغت 3.795 متر للطول، و 1.665 متر للعرض الكلي، بينما تأتي السيارة بارتفاع يبلغ 1.510 متر، مع مساحة تخزين تتسع لـ 209 لتر.

وتضم السيارة مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD، مع حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، وتستمد قوتها من وساعد محرك بسعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصانا، وعزم اقصى للدوران 106 نيوتن/متر، مع ناقل حركة CVT أوتوماتيكي، وسرعة قصوى تصل لـ 173 كيلومتر في الساعة.

وتقدم السيارة ميتسوبيشي Spacestar موديل 2021 داخل السوق البحريني بقيمة قدرها 4.200 دينار.