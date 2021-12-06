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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على نتائج قرعة الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي

سُحبت اليوم، الاثنين، قرعة الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021-2021.

 

نتائج قرعة الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

ونستعرض تباعًا أبرز نتائج قرعة الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول ضد شروزبري تاون


تشيلسي ضد تشيسترفيلد
 

ساوثهامبتون ضد سوانزي سيتي

بيرنلي ضد هدرسفيلد تاون

برايتون ضد وست بروميتش ألبيون

ليستر سيتي ضد واتفورد

إيفرتون ضد هال سيتي

توتنهام ضد موركامب

كريستال بالاس ضد ميلوول

برينتفورد ضد بورت فالي

مانشستر سيتي ضد سويندون تاون

مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

ولفرهامبتون ضد شيفيلد يونايتد

نيوكاسل ضد كامبريدج يونايتد

وست هام يونايتد ضد ليدز يونايتد

نورويتش سيتي ضد شارلتون أتلتيك

ارسنال ضد نوتنجهام فورست

وستقام المباريات في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل.

يونايتد ولفرهامبتون توتنهام مانشستر سيتي أستون فيلا 2021 أرسنال مانشستر يونايتد تشيلسي نيوكاسل ليفربول وست بروميتش ليدز يونايتد كأس الاتحاد كأس الاتحاد الإنجليزي الاتحاد الانجليزي

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