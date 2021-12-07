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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمدلله على السلامة.. إسعاد يونس تحتضن إيمان الحصري على الهواء..فيديو

إيمان الحصري وإسعاد
إيمان الحصري وإسعاد يونس

احتضنت  الفنانة  إسعاد يونس، الإعلامية  إيمان الحصري على الهواء، بعد  تماثل الأخيرة الشفاء بعد رحلة طويلة مع المرض .

 

 ووجهت إسعاد يونس حديثها لإيمان الحصري،  قائلة:" حمد لله على السلامة ونورتي بلدك وبيتك وبرنامجك وقناتك".


وكشفت الإعلامية إيمان الحصري، تفاصيل رحلة علاجها في المانيا من اجل تحسين حالتها الصحية بعد تعرضها لـ خطأ طبي اثناء إجراء عملية .


وقالت إيمان الحصري في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس  في برنامج “ صاحبة السعادة ” المذاع على قناة “ دي إم سي”، :" تم تحديد موعد العملية في  ألمانيا  كما تم التحضير للعملية لمدة أسبوعين قبل  إجراء العملية ".



وأكملت إيمان الحصري :"العلمية لم تكن اختيارية وكان من الضروري  إجرائها كي اعود للحياة الطبيعية ودخلت عملت العملية واستمرت لـ 7 ساعات، وبعد العملية بدأت اشعر بالتحسن وابلغوني ان العملية نجحت بنسبة 100%".
 

ايمان الحصري اسعاد يونس صاحبة السعادة اخبار التوك شو الحصري

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